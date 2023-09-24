Liên tiếp từ ngày 25/9 đến 5/10, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 06:04

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả từ ngày 25/9 đến 5/10.

Tuổi Dần

Nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất từ ngày 25/9 đến 5/10 thì quả thật thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dần. Con giáp này được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí, những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Liên tiếp từ ngày 25/9 đến 5/10, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất, tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình, đặc biệt từ ngày 25/9 đến 5/10. Mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Tỵ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ làm gì trong thời gian này hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Liên tiếp từ ngày 25/9 đến 5/10, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Mão cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Mão đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Từ ngày 25/9 đến 5/10 là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Mão. Con giáp có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Mão phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.  Đây cũng là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở.

Liên tiếp từ ngày 25/9 đến 5/10, 3 con giáp 'độc chiếm' Thần Tài, bật công tắc may mắn, tài lộc gia tăng, hút tiền không ngớt về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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