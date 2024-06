Liên tiếp 4 ngày tới (21, 22, 23 và 24/6), 3 con giáp hạnh phúc phát tài, may mắn có lộc to, phúc báu đầy nhà, mỏi tay đếm tiền tỷ

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiểu được tình hình chung, tạo động lực cho hướng tới mục tiêu chung.

Sức khoẻ: Không nên vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ, dừng khi cảm thấy cơ thể quá mỏi mệt.

Tuổi Hợi

So với những con giáp khác, người tuổi Hợi được trời ban nhiều phước lành hơn, họ cũng dễ dàng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, ít khi nào gặp thất bại. Có nhiều người an phận thủ thường thì cuộc sống sẽ trôi đi bình yên, có những người cầu tiến thì sẽ gặp khó khăn nhưng cũng không đáng kể. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Hợi khá viên mãn đủ đầy. Trong năm 2024 này, ai khổ thì khổ nhưng tuổi Hợi vẫn tìm được cơ hội thăng hoa viên mãn cả tình lẫn tiền.

Thời gian này, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng. Đặc biệt, sự nghiệp và tài vận của tuổi Hợi sẽ được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, từ giữa năm trở đi, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nên cẩn trọng đưa ra những quyết định lớn, nếu như biết tính trước tính sau thì cuộc đời bắt đầu thăng hoa từ đây. Cuối năm nay, tuổi Hợi biết tận dụng cơ hội đang có, phát huy hết thế mạnh thì cuộc sống tương lai không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy 4 ngày liên tiếp tới, tuổi Thân có thể đưa ra những quyết định dứt khoát, nắm chặt thời cơ nhờ chính sự tự tin của mình, nhờ vậy mà bản mệnh đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này cũng cảm thấy có chút hoang mang ban đầu nhưng vẫn quyết tâm đi theo phương hướng đã chọn, rất may là lần này bản mệnh đã đúng.

Tử vi hôm nay còn cho thấy tài vận của bản mệnh khá dồi dào nhờ các khoản thu khá ổn định từ công việc chính lẫn phụ. Sự nghiệp thăng hoa nên tiền bạc cũng theo đó mà khởi sắc lên nhiều, chỉ cần bản mệnh chi tiêu tiết kiệm thì cũng có một khoản phòng thân không hề nhỏ.

Ngày hôm nay, bản mệnh còn nhận được cát khí nên chuyện tình cảm giữa con giáp này và người ấy càng ngày càng nồng thắm hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là đến ngày về chung một nhà. Bỏ qua hết những toan tính, cái tôi cá nhân, đôi bên cùng hướng về tương lai với tâm thế thoải mái nhất.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Dậu

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.