Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (19,20/11/2022), 3 con giáp được bề trên rót lộc vào túi, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông, vận trình phía trước may mắn bủa vây, tiền bạc không thiếu

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 17:11

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 2 ngày cuối tuần này, có đến 3 con giáp may mắn sở hữu hào quang chói lọi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc trải đầy nhà.

Tuổi Mùi

Trời sinh con giáp tuổi Mùi có tính cách vui vẻ, hoạt bát, đặc biệt có tấm lòng ấm áp, dù làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt. Người khác giới cũng dễ có ấn tượng tốt với Mùi, vì bạn đặc biệt nhẹ nhàng, tình cảm.

Tử vi dự đoán đúng 2 ngày cuối tuần này, con đường hậu vận của tuổi Mùi sẽ vô cùng vượng phát khi tiền bạc về túi rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. 

Về công việc, nếu con giáp này, biết suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ hơn, không để tâm chuyện vặt vãnh, Mùi hoàn toàn có thể trở nên nổi bật hơn nhờ nỗ lực của bản thân, và thu nhập của bạn sẽ tăng cao. Trong 2 ngày này, với sự giúp sức của quý nhân, Mùi chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong công việc, sắp tới còn có cơ hội thăng quan tiến chức, chỉ cần tận dụng thành công con đường sự nghiệp chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

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Tử vi dự đoán đúng 2 ngày cuối tuần này, con đường hậu vận của tuổi Mùi sẽ vô cùng vượng phát khi tiền bạc về túi rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày tới cho biết đây sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra.

Đặc biệt, trong giai đoạn cuối tuần này Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Các dự án kinh doanh cũng có bước tiến triển trong thời gian này, qua đó hứa hẹn mang về cho con giáp này khoản tiền cực khủng trong tương lai. 

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Đặc biệt, trong giai đoạn cuối tuần này Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Tý được đánh giá cao ở trí thông minh và khả năng quan sát của mình. Tý còn được yêu mến nhờ cách kết nối mọi người làm việc chung với nhau. 

Thời gian này, con giáp này nhờ được quý nhân soi đường dẫn lối nên bản mệnh mau chóng nhìn ra các mối làm ăn tiềm năng. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, cụ thể sau chuỗi ngày tăng ca làm việc chăm chỉ, cuối cùng sếp đã nhận ra tài năng của Tý và đang bắt đầu trao cho họ những cơ hội để thể hiện bản thân. 

Phương diện tài lộc cũng diễn ra vô cùng vượng với con giáp này, các dự án đầu tư kinh doanh đều diễn ra thuận lợi và mang về số tiền lớn cho bản mệnh. Qua đó giúp cho Tý không phải quá bận tâm về vấn đề tài chính trong thời gian tới. 

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Thời gian này, con giáp này nhờ được quý nhân soi đường dẫn lối nên bản mệnh mau chóng nhìn ra các mối làm ăn tiềm năng. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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