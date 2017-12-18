Lấy được những con giáp nam này, chị em cả đời sung sướng, ngồi không rung đùi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 18/12/2017 06:30

Sau đây là những con giáp nam ai lấy được sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ, ngồi mát ăn bát vàng, không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người thông minh, kiên định. Họ có ý chí vững vàng, không dễ lay chuyển. Con giáp nam này rất thông minh, dũng cảm. Họ đạt được khá nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Tuy nhiên họ luôn khiêm tốn nên được rất nhiều người kính trọng. Vì thông minh, lanh lợi, tháo vát nên những người sinh năm Thân thường là người gặt hái khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ là người biết quản lý tài chính giỏi, vợ của họ sẽ không phải lo lắng chuyện chi tiêu trong gia đình. Ai cưới được người tuổi Thân chỉ ngồi không rung đùi cũng có tiền xài mỏi tay.

Lấy được những con giáp nam này, chị em cả đời sung sướng, ngồi không rung đùi đếm tiền - Ảnh 1
Lấy những con giáp này một đời sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đa phần rất kiên nhẫn trong tình yêu. Trong chuyện kết hôn, họ là những người rất tôn trọng nguyên tắc và luôn quan tâm đến đánh giá của người khác. Họ thường yêu rất lâu dài và chỉ quyết định kết hôn khi biết sự lựa chọn đó sẽ dẫn tới kết quả tốt đẹp. Với tuổi Ngọ, gia đình không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là nơi giúp họ trưởng thành hơn. Họ luôn hết mình vì gia đình, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho vợ con.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người luôn yêu thương gia đình. Họ rất hay lo lắng, quan tâm đến gia đình, yêu quý những người thân và thích trẻ con. Khi đã lập gia đình, người tuổi Sửu khá hiền hòa và dịu dàng. Họ rất chăm chỉ nên nguồn thu nhập cứ đổ về ồ ạt. Vợ của họ chỉ cần quán xuyến nhà cửa, cả thế giới đã có chồng lo liệu. Bên cạnh đó, những người tuổi Sửu có tinh thần lạc quan, không rầu lo hay chán nản về bất cứ chuyện gì. Đặc biệt, họ là người chồng vô cùng chung thủy, luôn một lòng hướng về người phụ nữ và gia đình nhỏ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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