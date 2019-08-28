Là phụ nữ, chớ dại nói ra những lời khẩu nghiệp này kẻo quả báo gánh trả cả đời không hết

Tâm linh - Tử vi 28/08/2019 16:05

Phật dạy: phúc họa tại miệng. Thế nên, phụ nữ khôn ngoan hay nông cạn cũng đừng nói những lời khẩu nghiệp này kẻo rước họa vào nhà, vạ lây sang cả con cái.

Chẳng những rước tai ương vào người, phụ nữ nói lời khẩu nghiệp còn khiến con cái của họ bị vạ lây, khốn khổ cả đời. Thế nên, nếu không muốn mất hết phúc đức chị em hãy đừng thốt ra những điều này.

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Chỉ cần tránh xa những lời khẩu nghiệp thì phúc đức của gia chủ ắt sẽ dày, cuộc sống nhờ thế mà bình yên, thanh thản - Ảnh minh họa: Internet

1. Nói lời làm tổn thương người khác

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Thay vì tự cho rằng bản thân thẳng tính, nói lời thật lòng mà không suy nghĩ thì bạn hãy điềm tĩnh mà nghĩ xem, chẳng ai thích nghe những lời khiến mình xấu hổ, tổn thương cả.

Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn, hãy nhớ rằng lời xin lỗi sẽ chẳng còn chút giá trị nếu nó được bạn dùng quá thường xuyên. Chỉ cần tránh xa tội khẩu nghiệp thì phúc đức của gia chủ ắt sẽ dày, cuộc sống nhờ thế mà bình yên, thanh thản.

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Người tử tế, đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ ăn không nói có - Ảnh minh họa: Internet

2. Nói lời gian dối, bịa tạc

Nói dối đáng sợ một thì nói lời bịa chuyện lại đáng sợ gấp mười. Bởi lẽ, người tử tế, đàng hoàng sẽ chẳng bao giờ ăn không nói có, cũng không dựng chuyện để hãm hại người khác, mưu lợi cho mình.

Hãy nhớ, nói xấu sau lưng người khác chẳng thể khiến bạn khá hơn. Thậm chí, nó còn khiến người khác khinh thường, xem rẻ nhân cách của bạn. Muốn được tôn trọng, trước tiên bạn phải học cách tôn trọng bản thân.

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Lấy đức thắng số, tự quyết định cuộc đời của mình là điều ai cũng có thể làm được - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói lời cay nghiệt

Cuộc sống chẳng bao giờ hoàn hảo, thuận lợi như ý mọi người. Cuộc đời bạn sẽ có lúc thăng trầm, khi may mắn, lúc cơ hàn. Thay vì than thân trách phận, oán trách số mệnh bạn hãy học cách chấp nhận hiện thực và tìm cách vượt qua tất cả.

Chỉ khi khiến thắng nghịch cảnh bạn mới nhận ra rằng, những gì bạn đang có là nhờ chông gai thuở trước. Lấy đức thắng số, tự quyết định cuộc đời của mình là điều ai cũng có thể làm được.

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Phụ nữ đừng dùng những lời tàn độc để làm tổn thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

4. Dè bỉu, chê bai người khác

Đừng tự cho mình thanh cao rồi đánh giá thấp người khác. Bạn có cuộc đời của mình, người khác cũng thế. Việc chê bai cô gái này ăn mặc quê mùa, chàng trai kia thấp bé, cô bé nọ mặt đầy mụn hay ai đấy có cân nặng quá khổ sẽ chẳng thể khiến bạn trở nên xinh đẹp, tốt lành hơn.

Ngược lại, nó sẽ khiến bạn trở nên xấu xa, vô duyên trong mắt người đối diện. Hơn cả, những lời tàn độc của bạn như những nhát dao găm sâu vào trái tim đối phương, khiến họ tủi thân, tổn thương tận cùng.

Phật dạy: Phụ nữ làm được 3 điều này cả đời hưởng phúc báo, tạo đức cho con cháu đời sau

Phật dạy: Phụ nữ làm được 3 điều này cả đời hưởng phúc báo, tạo đức cho con cháu đời sau

Thay vì trông chờ người khác mang lộc lá, may mắn đến cho mình phụ nữ chỉ cần làm được điều này sẽ nhận được phúc báo của trời, của đời.

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Từ khóa:   tội khẩu nghiệp

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