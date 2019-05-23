Phật dạy: Phụ nữ làm được 3 điều này cả đời hưởng phúc báo, tạo đức cho con cháu đời sau

Thay vì trông chờ người khác mang lộc lá, may mắn đến cho mình phụ nữ chỉ cần làm được điều này sẽ nhận được phúc báo của trời, của đời.

Phúc báo của phụ nữ không được đong đếm bằng việc họ có bao nhiêu tiền, lấy được người chồng giàu có ra sao mà là ở cách họ đốii nhân xử thế, hành xử hàng ngày. Phật dạy, chỉ cần làm được những điều này nữ nhân sẽ cả đời hưởng phúc, con cháu 3 đời sau vẫn được hơi hưởng phúc phần mà họ tạo dựng được. Dẫu bạn có dẫm đạp người khác để tiến thân, dẫu có nhiều tiền hơn người khác, thành công hơn họ thì đến khi gần đất xa trời bạn cũng chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì - Ảnh minh họa: Internet 1. Không ganh đua, đấu đá hay hãm hại ai

Đời này, phụ nữ đừng dại dột ganh đua, tị nạnh hay hãm hại ai chỉ vì lòng ganh ghét, đố kỵ của mình. Dẫu bạn có dẫm đạp người khác để tiến thân, dẫu có nhiều tiền hơn người khác, thành công hơn họ thì đến khi gần đất xa trời bạn cũng chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì. Đời là hư không, vật chất chỉ là phù du cát bụi. Thay vì đấu đá, tranh giành phụ nữ nên học cách gieo duyên lành với những việc thiện lương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Khi ấy, dù không cầu khấn, lễ chùa bạn vẫn sở hữu cuộc đời an yên, tự tại.

Ngay từ hôm nay, phụ nữ đừng ngần ngại thể hiện lòng yêu thương, hiếu thuận với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet 2. Là một người con hiếu thuận Cha mẹ không chỉ là người sinh ra, mà còn cất công nuôi dạy, dưỡng dục ta nên người. Ơn nghĩa ấy, dù dùng cả đời này bạn cũng chẳng thể báo đáp được. Vậy nên, ngay từ hôm nay, phụ nữ đừng ngần ngại thể hiện lòng yêu thương, hiếu thuận với cha mẹ. Hãy nhớ, bạn còn rất nhiều thời gian nhưng thời gian của cha mẹ là hữu hạn. Đừng tiết kiệm một cuộc điện thoại hỏi thăm, những món quà nhân ngày sinh nhật hay những chuyến về thăm nhà. Dẫu chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng dư sức khiến mẹ cha ấm lòng. 3. Một lòng thủy chung Hôn nhân là một bản cam kết đòi hỏi cả đàn ông lẫn phụ nữ phải có trách nhiệm, nghĩa vụ cùng nhau chăm sóc, vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Vậy nhưng, điều quan trọng nhất chính là lòng thủy chung của các cặp đôi. Chỉ khi luôn một lòng hướng về nhau cả hai mới vững tin, mới dám dốc cạn ruột gan để yêu thương nhau. Nếu đứng trước những cơn say nắng, phụ nữ hãy nhanh chóng tỉnh mộng. Đừng vì vài phút loạn nhịp mà khiến bản thân trở thành người phụ nữ hư thân trắc nết, làm nhục nhã cả mẹ cha lẫn chồng con. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thầy tướng số chỉ đích danh 3 con giáp có tiền tài mỹ mãn, cuộc sống thăng hoa trong 15 ngày tới Tử vi học chỉ rõ, nhờ được trời Phật thương yêu, bề trên nâng đỡ 3 con giáp sau sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu lên trông thấy chỉ trong 15 ngày tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-day-phu-nu-lam-duoc-3-dieu-nay-ca-doi-huong-phuc-bao-tao-duc-cho-con-chau-doi-sau-325813.html