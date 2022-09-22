Khổ thêm 3 ngày nữa thôi, bước sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ chuẩn bị rơi vào "mỏ kim cương", cuộc đời từ nay khởi sắc, công thành danh toại, tình duyên mỹ mãn, tài lộc đầy nhà, vẹn tròn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 19:50

Tháng 8 Âm lịch có thể là tháng hơi trầm lặng đối với 3 con giáp này, nhưng khi bước sang tháng 9, cuộc đời sẽ khởi sắc về mọi mặt.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhẹ dạ, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để gặt hái được nhiều thành công. Không như những con giáp khác, tuổi Sửu thường không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng sự kiên trì nhẫn nại đã giúp họ ngày càng mạnh mẽ và tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc đời.

Đa số những người tuổi Sửu có xuất thân bằng không nhưng họ có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước lên tầm cao mới, vận may của tuổi Sửu sẽ lội ngược dòng. Tuổi Sửu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ làm việc càng thu về nhiều lợi nhuận. Người tuổi Sửu vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần có quý nhân xuất hiện, đưa đường dẫn lối họ sẽ tự mình tạo được một cuộc sống viên mãn như mong ước.

Khổ thêm 3 ngày nữa thôi, bước sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ chuẩn bị rơi vào 'mỏ kim cương', cuộc đời từ nay khởi sắc, công thành danh toại, tình duyên mỹ mãn, tài lộc đầy nhà, vẹn tròn hạnh phúc - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhẹ dạ, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để gặt hái được nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành khi hết tháng 8 Âm lịch. Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành.

Thời gian tới, tuổi Thìn sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Thìn đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, qua thời gian tháng 8 Âm lịch, việc đổi nhà đổi xe hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay.

Khổ thêm 3 ngày nữa thôi, bước sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ chuẩn bị rơi vào 'mỏ kim cương', cuộc đời từ nay khởi sắc, công thành danh toại, tình duyên mỹ mãn, tài lộc đầy nhà, vẹn tròn hạnh phúc - Ảnh 2
Thời gian tới, tuổi Thìn sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chiếu theo tử vi bản mệnh những người tuổi Hợi, họ có được phúc tinh chiếu mệnh nên sẽ gặp đại cát, đại lợi trong thời gian tới, đặc biệt khi hết tháng 8 Âm lịch. Tuổi Hợi sẽ có những dự án, kế hoạch mới bắt đầu triển khai. Do đó, tuổi Hợi cần phải làm việc chăm chỉ hơn để thu được tối đa lợi nhuận từ chúng. Đây sẽ là cơ hội tốt để tuổi Hợi vươn lên nhanh chóng gặt hái được vinh hoa phú quý.

Vào thời điểm này nếu những người tuổi Hợi chưa tìm kiếm được công việc phù hợp với mình, thì đây là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp. Với suy nghĩ nhạy bén và đầu óc minh mẫn, tuổi Hợi sẽ làm tốt những công việc trong các lĩnh vực sở trường của bản thân, nhanh chóng gặt hái được thành tích tốt và chiếm được cảm tình từ lãnh đạo.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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