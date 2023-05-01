Kết thúc kì nghỉ lễ 30/4 1/5, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, xe tải vàng chở tới nhà, giàu có phất lên, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 10:55

Người tuổi này có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Họ có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình rất hòa nhã, lạc quan, cởi mở, hóm hỉnh và hài hước. Họ là người giỏi giao tiếp, có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này luôn có thể nhìn thấu lòng người, dễ hòa hợp với những người xung quanh.

Người tuổi Hợi có tài lộc vượng, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này có dự định, mưu cầu gì cũng có thể đạt được những điều như ý. Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trong công việc mà còn được quý nhân giúp đỡ. Những ngày tháng vất vả, khó khăn đã lùi xa.

Con giáp này thừa thắng xông lên, từng bước đạt được thành tích vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh được khách hàng đánh giá cao, chốt được hợp đồng, thu về lợi nhuận.

Các dự án của họ tiến triển thuận lợi. Tổng thể tiến độ dự án đang khởi sắc, không có gì đáng lo ngại. Con giáp tuổi Hợi này mạnh mẽ, sáng suốt, tìm ra hướng đi lớn cho công việc, sự nghiệp của bản thân.

Kết thúc kì nghỉ lễ 30/4 1/5, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, xe tải vàng chở tới nhà, giàu có phất lên, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất lý trí và khôn ngoan. Họ có suy nghĩ linh hoạt, mạnh mẽ và sáng suốt. Con giáp này khá cầu toàn, thích làm mọi việc theo kế hoạch. Trong công việc, dù có gặp khó khăn hay trắc trở, họ cũng không dễ dàng từ bỏ.

Người tuổi này sống lạc quan, có năng lực tiên phong mạnh mẽ. Họ sẽ luôn nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu mình đã đề ra trước đó.

Người tuổi Tỵ biết trân trọng cơ hội, không lãng phí thời gian. Vì vậy, họ gặp liên tiếp những vận may trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc.

Không những thế, họ làm việc tập trung, cẩn thận hơn để tránh những sai sót. Cũng nhờ vậy mà họ đạt được thành tích tốt, lương thưởng cuối năm tăng lên đúng như mong đợi.

Kết thúc kì nghỉ lễ 30/4 1/5, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, xe tải vàng chở tới nhà, giàu có phất lên, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần thuộc tuýp người mạnh mẽ điển hình. Họ luôn độc lập, năng động và luôn tràn đầy dũng khí tiến về phía trước. Con giáp này có đầu óc nhanh nhạy, tầm nhìn dài hạn, tràn đầy động lực làm việc. Dù xuất thân nghèo khó nhưng con giáp này luôn giữ được tư tưởng tích cực, nỗ lực hết mình để thay đổi cuộc sống, số phận của mình và những người xung quanh mình.

Người tuổi Dần được Thần Tài ban phát của cải, tài lộc đặc biệt tốt. Nhờ bình tĩnh, mạnh mẽ và sáng suốt trong công việc, họ đạt được thành tích tốt, hiệu quả công việc nhân đôi.

Họ cũng có thêm những mối quan hệ, tốt cho công việc của họ sau này. Người tuổi này đầu tư, quản lý tài chính tốt nên tiền trong túi cứ nhiều thêm, no ấm bên gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (1/5/2023), 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, giàu có ai cũng ganh tỵ

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (1/5/2023), 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, giàu có ai cũng ganh tỵ

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Chính vì thế, họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 5 dương lịch

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 41 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 41 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 44 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 45 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 50 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 1 giờ 20 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân