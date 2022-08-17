Kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp này trúng số độc đắc nhờ thần may mắn ban cho lộc lá, của cải đề huề, hòa khí sinh tài

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 12:48

Tử vi 12 con giáp dự báo, kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, nhờ tài lộc mà thần may mắn ban tặng, 3 con giáp này đại cát đại lợi, trúng số độc đắc, an khang thịnh vượng.

Tuổi Hợi

Kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp thăng hoa vượt trội. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là lúc mà tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và con giáp may mắn này sẽ đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

con giap may man 3
Kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp thăng hoa vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần luôn có tố chất thủ lĩnh. Chính vì nhờ sự thông minh và nhanh nhạy mà những người tuổi Dần luôn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con hổ là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, công việc của tuổi Dần sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng. Trong thời gian này, cuộc đời của người cầm tinh con hổ khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

con giap may man 2
Kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, công việc của tuổi Dần sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, tuổi Dậu có vận trình hanh thông, tài lộc nở rộ. Con giáp này không sợ mạo hiểm, không sợ phải thay đổi nên có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, sớm đạt được thành tích đáng nể trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Dậu thường nghĩ ra những cách kiếm tiền mới mẻ nhiều người không nghĩ tới. Một khi cơ hội xuất hiện, tuổi Dậu sẽ nắm chắc chúng trong tay, không ngại đối đầu với thử thách. Đây chính là điểm giúp tuổi Dậu có thể phát tài trong tương lai.

con giap may man 1
Kể từ thứ Năm ngày 18/8/2022, tuổi Dậu có vận trình hanh thông, tài lộc nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (15/8 - 21/8), hưởng trọn phúc khí từ thần may mắn, 3 con giáp này 'thời tới cản không nổi', trúng số độc đắc, tiền của dư dôi

Tử vi 3 ngày giữa tuần (15/8 - 21/8), hưởng trọn phúc khí từ thần may mắn, 3 con giáp này 'thời tới cản không nổi', trúng số độc đắc, tiền của dư dôi

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày giữa tuần (15/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn bước vào thời vận, tài lộc xán lạn, trúng số độc đắc, ung dung làm giàu, tiền của dư dôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Năm tử vi ngày 18/8/2022 tử vi ngày 18/8 12 con giáp tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc