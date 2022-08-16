Kể từ thứ 4 ngày 17/8, gọi tên 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, VĨNH BIỆT KIẾP NGHÈO, thoát cảnh bế tắc, lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 03:52

Dưới đây là 3 con giáp được Cát tinh chiếu rọi, vận thế như cá gặp nước, hanh thông đủ đường, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Thìn

Khổ tận cam lai, sau những khó khăn, cơ cực con giáp tuổi Thìn đã chiến thắng số phận, vươn lên làm đại gia khiến ai cũng nể phục. Kể từ thứ 4 ngày 17/8, vận thế tam hợp cộng thêm được thần tài chiếu cố nên người tuổi Thìn gặp vô số may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Cơ hội thăng tiến, đổi đời sau một đêm là hoàn toàn có thực với con giáp này. 

Thời điểm này, người tuổi Thìn có tài lộc tăng cao, của cải tràn vào nhà. Thêm nữa, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Đặc biệt nếu Thìn chú tâm làm ăn thì công việc sẽ rất khởi sắc.

Người tuổi Thìn như được tiếp thêm nguồn sinh lực, mọi thứ thay da đổi thịt, vận thế xoay chuyển, từ khó khăn chuyển sang thuận lợi, từ xui xẻo biến thành may mắn. Công việc tránh bớt được những ngã rẽ, đường vòng rắc rối, bản mệnh cũng từ đó học được nhiều bài học cho mình. Tiền bạc cũng không có gì đáng lo ngại, đủ ăn đủ tiêu, cũng đủ để dành dụm một khoản cho tương lai.

Kể từ thứ 4 ngày 17/8, gọi tên 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, VĨNH BIỆT KIẾP NGHÈO, thoát cảnh bế tắc, lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có - Ảnh 1
Kể từ thứ 4 ngày 17/8, vận thế tam hợp cộng thêm được thần tài chiếu cố nên người tuổi Thìn gặp vô số may mắn, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù ham chơi, phóng khoáng nhưng Hợi không bao giờ quên việc theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội để phát triển tài năng của mình. Con giáp này có tham vọng làm giàu, biết cách tận dụng thời cơ để gầy dựng sự nghiệp, ôm hết của nả trong thiên hạ vào túi mình.

 

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, kể từ thứ 4 ngày 17/8 là thời điểm giúp Hợi thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào. Hơn cả, nhờ được thần may mắn nâng đỡ, bề trên thương yêu nên Hợi sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể.

 

Tuổi Hợi ở giai đoạn này gặp khá nhiều may mắn, vận trình tăng tiến như diều gặp gió. Công việc đạt được bước đột phá mới, bản mệnh tập trung hết sức để giành lấy mục tiêu đã định. Kế hoạch đã lên từ lâu, có sự chuẩn bị kĩ càng, không có gì là không thể thành công.

Kể từ thứ 4 ngày 17/8, gọi tên 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, VĨNH BIỆT KIẾP NGHÈO, thoát cảnh bế tắc, lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có - Ảnh 2
Nhờ được thần may mắn nâng đỡ, bề trên thương yêu nên Hợi sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý  chăm chỉ, cần cù và rất đáng mến. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, càng không có vận đỏ như son nhưng sự cần mẫn, quyết tâm vươn lên của Tý chính là chìa khóa tạo nên thành công của họ.

Kể từ thứ 4 ngày 17/8, con giáp này vận trình sáng rỡ, những đen đủi xui xẻo trước đó đều tan biến, mọi sự suôn sẻ thuận lợi vô cùng. Công việc tiến triển theo chiều hướng tích cực, không còn xáo trộn nhiều mà đã dần đi vào khuôn khổ. Lại thêm quý nhân chỉ lối dẫn đường nên thời cơ không bị vụt qua, nắm bắt cơ hội để thể hiện sức mình.

Thêm nữa, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Đặc biệt nếu Tý chú tâm làm ăn thì công việc sẽ rất khởi sắc. Thời điểm này thuận lợi để mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh. 

Kể từ thứ 4 ngày 17/8, gọi tên 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, VĨNH BIỆT KIẾP NGHÈO, thoát cảnh bế tắc, lội ngược dòng ngoạn mục, tài lộc của cải đổ về ầm ầm, trở thành phú ông phú bà giàu có - Ảnh 3
Kể từ thứ 4 ngày 17/8, con giáp này vận trình sáng rỡ, những đen đủi xui xẻo trước đó đều tan biến, mọi sự suôn sẻ thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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