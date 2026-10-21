Kể từ ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 21/10/2026 15:33

3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng.

Tuổi Tý

Vận trình công việc của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thông và suôn sẻ bội phần. Người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn, đồng thời còn tìm thấy được đối tác tiềm năng. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp vận may gõ cửa, có thể nhận lộc ăn trong ngày này.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khả quan. Người tuổi này có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp thông qua những cuộc gặp gỡ, làm quen bạn mới. Con giáp này và nửa kia đang có những phút giây ngọt ngào và lãng mạn.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thông thuận, không có trắc trở. Con đường “thăng quan tiến chức” của bản mệnh cũng ngày càng rộng mở nhờ có được sự tín nhiệm của cấp trên. Tài lộc của con giáp này ngày càng vượng sắc khi nhận được khoản tiền bất ngờ từ việc trúng số, tiền thưởng. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Bản mệnh đã kết hôn có cuộc sống khiến nhiều người ganh tỵ. Người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng tốt với người khác giới. 

Kể từ ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ "thuận buồm xuôi gió" và hanh thông. Những người làm công ăn lương có thể được quý nhân trợ giúp và dễ dàng thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Nhờ vậy mà tài lộc cũng sẽ khởi sắc và dồi dào hơn.

Người tuổi Tuất cũng sẽ mỉm cười vì nhiều may mắn đến, làm gì cũng thuận lợi, đặc biệt đường tình duyên không còn lận đận. Nếu như trước kia mỗi khi hẹn hò lại bị đối phương coi rẻ, thậm chí lừa gạt tình cảm lẫn vật chất thì từ giờ sẽ có người thật sự xứng đáng xuất hiện, người này sẽ yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với bạn.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 22/10/2026, 3 con giáp thăng hoa tình - tiền, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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