Kể từ ngày 1/9 Dương lịch: "phú quý do Trời", 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng "chọn mặt gửi vàng", ăn nên làm ra, thăng hạng tài lộc, tiền vào như nước cả tháng 9

Trong văn hóa dân gian, lợn được coi là loài vật biểu thị cho sự phú quý, giàu sang. Trong các tranh vẽ, lợn cũng thường được người xưa gắn lên người những món đồ trang sức quý giá, mang hàm ý về cuộc sống sung túc, dư dả.

Trong cuộc sống, người tuổi Hợi có tính cách hài hòa, trong sáng, chân thành nên dễ chiếm được cảm tình cũng như sự ưu ái của mọi người xung quanh. Đã vốn mệnh tốt còn được nhiều quý nhân hỗ trợ, công việc và sự nghiệp của tuổi Hợi đều thuận buồm xuôi gió, tài lộc vượng phát, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý. Họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Với bản tính lương thiện này, tuổi Hợi không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được cuộc sống giàu sang, an nhàn. Đặc biệt, bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Hợi cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm.

Vào đầu tháng sau 1/9, người tuổi Thìn được Nguyệt Lệnh tương phù, những áp lực tích lũy, dồn nén thời gian trước sẽ được giải tỏa hết, sẵn sàng đón nhận một khoảng thời gian đầy ắp những niềm vui.

Về công việc, công việc của người tuổi Thìn sẽ trôi chảy hơn, thuận lợi hơn. Trong thời gian này, kiến nghị những người tuổi Thìn nên chú trọng vào việc tìm kiếm đối tác làm ăn trung thành, đáng tin cậy, đôi bên có thể giúp đỡ nhau, cùng nhau nỗ lực, như thế mới tạo ra được đột phá ấn tượng.

Về đường tài vận có thể nói là có sự khởi sắc đáng kể, đầu tư có thể thu lợi nhuận, song cũng cần thận trọng, không nên quá ham lợi mà không tính toán trước sau. Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tốt đẹp, vì thế các bạn đừng bỏ qua cơ hội trong thời gian này để vun đắp thêm cho đời sống tình cảm nhé.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão bản tính vốn hiền lành, sống tình cảm, luôn thấu hiểu cho người khác nên được trời ban nhiều phúc đức. Họ thường có quý nhân hỗ trợ, cuộc sống tuy không thăng hoa rực rỡ nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên và hạnh phúc. Trong những ngày đầu tiên của tháng 9 Dương lịch, những người tuổi Mão có nhiều cơ hội cải thiện tài sản, thúc đẩy sự thịnh vượng của bản thân.

Đặc biệt, vận may sẽ lên đến đỉnh điểm. Nếu là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tuổi Mão sẽ chứng kiến nhiều bước đột phá, phát triển doanh nghiệp như vũ bão. Vì thế, ở thời điểm này, tuổi Mão nên mạnh dạn mở rộng đầu tư kinh doanh kiếm lời.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là dù gặp được rất nhiều may mắn, nhưng tuổi Mão cũng đừng nên quá tham lam, mải mê lao theo lợi nhuận mà quên đi những giá trị bền vững lâu dài, quên đi những giá trị uy tín của doanh nghiệp. Tuổi Mão cần có kế hoạch lâu dài và bền vững, cùng một chiến lược đầu tư và quản lý tài chính chi tiết và toàn diện.

Trong những ngày đầu tiên của tháng 9 Dương lịch, những người tuổi Mão có nhiều cơ hội cải thiện tài sản, thúc đẩy sự thịnh vượng của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

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