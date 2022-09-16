Kể từ hôm nay (16/9/2022), "qua cơn bĩ cực", 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, vừa mở cửa là lộc lá tràn vào, vượng phát không ngừng, người người ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 07:07

Tử vi cho biết kể từ ngày 16/9/2022, những con giáp này may mắn thổi bay vận xui qua đi, đón rước vận may, làm đâu thắng đó

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu được biết đến là người cần cù, chịu khó nhất, luôn tự nhìn vào những khó khăn mà mình vấp phải cũng như nhìn những tấm gương tốt mà phấn đấu, nỗ lực vươn lên. Dù con giáp này không thông minh, tài năng hơn người nhưng họ lại chăm chỉ, không ngại học hỏi và không ngừng vươn lên. Họ có bản lĩnh để tự tạo sự phú quý cho riêng mình.

Bắt đầu từ ngày 16/9, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi thuận, ký được hợp đồng có giá trị. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng mưa thuận, gió hòa, có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng. Con giáp tuổi này làm gì cũng cẩn thận, có sự chuẩn bị trước nên ít khi mắc sai sót.

Kể từ hôm nay (16/9/2022), 'qua cơn bĩ cực', 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, vừa mở cửa là lộc lá tràn vào, vượng phát không ngừng, người người ganh tỵ - Ảnh 1
Bắt đầu từ ngày 16/9, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ luôn thu hút sự chú ý của người khác nhờ tính cách vui vẻ, biết khuấy động không khí. Bản mệnh là người có tài năng, ham học hỏi. Họ tin rằng mình có đủ khả năng để tạo ra thành tựu tốt, thay đổi cuộc sống của chính mình. Tuổi Ngọ cũng là người tham vọng, không thích sống an phận. Con giáp này luôn nỗ lực để tạo ra bước ngoặt trong cuộc sống, đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

Tử vi dự báo rằng kể từ ngày 16/9, tuổi Ngọ ngày một thăng hoa. Bản mệnh có quý nhân theo gót, nhận thêm nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ kiếm được nhiều tiền, tâm trạng ngày một phấn chấn. Những khúc mắc giữa tuổi Ngọ và người xung quanh được giải quyết êm đẹp. Các mối quan hệ cá nhân cũng giúp tuổi Sửu rất nhiều trong việc phát triển. Đây sẽ là thời cơ tốt để tuổi Ngọ đổi đời. Nếu như không thể mua nhà mua xe thì ít nhất cũng kiếm được số tiền lớn, sống dư dả thoải mái đến vài năm sau.

Kể từ hôm nay (16/9/2022), 'qua cơn bĩ cực', 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, vừa mở cửa là lộc lá tràn vào, vượng phát không ngừng, người người ganh tỵ - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng kể từ ngày 16/9, tuổi Ngọ ngày một thăng hoa. Bản mệnh có quý nhân theo gót, nhận thêm nhiều cơ hội tốt để phát triển. Họ kiếm được nhiều tiền, tâm trạng ngày một phấn chấn. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Người sinh năm Hợi là người chín chắn, ổn định, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Họ có tính tự chủ cao và luôn muốn tự mình quyết định mọi việc. Khi gặp những tình huống khó khăn, người tuổi này luôn bình tĩnh để suy xét, giải quyết vấn đề chứ không hấp tấp, vội vàng.

Từ ngày 16/9, con giáp tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc có phần vượng phát hơn trước. Trong công việc, họ gặp nhiều cơ hội để thể hiện tài năng, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Đường thăng tiến của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp nhiều khách hàng, đối tác tin cậy nên việc kinh doanh ngày một xuôi chèo, mát mái. Sau thời điểm này, tuổi Hợi làm ăn may mắn, tiền về đầy túi, chẳng phải lo nghĩ như thời gian trước nữa.

Kể từ hôm nay (16/9/2022), 'qua cơn bĩ cực', 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, vừa mở cửa là lộc lá tràn vào, vượng phát không ngừng, người người ganh tỵ - Ảnh 3
Từ ngày 16/9, con giáp tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc có phần vượng phát hơn trước. Trong công việc, họ gặp nhiều cơ hội để thể hiện tài năng, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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