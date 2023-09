Kể từ 23 giờ 59 phút ngày Cửu trùng (9/9), THẦN TÀI CHỈ ĐÍCH DANH, 3 con giáp lộc rơi chật nhà, tha hồ hốt bạc, trở thành đại gia

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu là những người rất coi trọng tiền bạc, vì vậy khi kiếm tiền, họ luôn rất nhạy cảm và nỗ lực hết mình. Trong công việc, người tuổi Dậu rất chăm chỉ, họ không ngại những công việc phải bắt đầu từ sớm và kết thúc vào lúc trời đã tối khuya. Vì thế, họ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp.

Tử vi có nói, kể từ 23h59p ngày Cửu trùng này, những người thuộc con giáp này sẽ rất thịnh vượng. Điều này là do số thịnh vượng đã có sẵn của tuổi Dậu, ngoài ra trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ, có sao tốt chiếu nên đã cải thiện đáng kể vận may của con giáp này. Vận may của họ đã tới, họ sẽ kiếm tiền thuận lợi suôn sẻ hơn trước, sự nghiệp phát triển, đạt đến điểm mong muốn và thời kì đỉnh cao của sự nghiệp và công danh.