Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 02:45

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022 có 3 con giáp thăng hoa trên mọi mặt trận, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáo nhận lộc Quan Âm vào đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022 nhờ làm việc rất chăm chỉ để gom góp tiền bạc, dành tiết kiệm cho tương lai. Bạn đang lên kế hoạch mua nhà mua xe và nếu duy trì thói quen này theo thời gian thì bạn sớm thực hiện được mong muốn này thôi.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc ổn định và bạn thậm chí còn có khả năng hỗ trợ cho những người xung quanh mình. Với kinh nghiệm của bản thân, những lời khuyên tiền bạc của bạn cũng rất đáng giá đối với họ.

Tuổi Mão

Đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022, được Lục Hợp cục che chở, người tuổi Mão có một ngày hanh thông, tài lộc dồi dào đổ về túi. Dù là người theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc. Nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế Mão là con giáp rất có năng lực làm giàu. Nhờ khả năng tính toán đâu ra đấy nên bạn có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, thu lợi về phía mình.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức. Với người làm công sở, sau thời điểm này đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022 là lúc thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại ngó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 13h chiều Thứ 5 ngày 22/12/2022, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng rủng rỉnh nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Vào 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022 này, cơ hội kiếm tiền đổ về, tài lộc của 3 con giáp sẽ rộng mở. Từ nay làm một thu hai thu ba, phát tài liên tục rơi vào tay, tiền chất đầy nhà.

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