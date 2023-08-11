HUNG VẬN lấn át, hôm nay 11/8/2023, 3 con giáp tiền vào thì ít tiền ra thì nhiều, sao xấu án ngữ, việc lớn khó thành, chật vật áp lực không nguôi

Vận khí ngày hôm nay thứ Sáu 11/08/2023, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Thìn, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Thìn về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho tuổi Thìn, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tuổi Mùi

Trong ngày phạm Xung Thái Tuế, người tuổi Mùi khá chật vật khi đối mặt với vận xui liên tiếp. Công việc gặp nhiều khó khăn, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng năng lực và thời gian có hạn nên bạn vẫn chưa thể giải quyết ngay được, thậm chí còn bị kẻ xấu gây khó dễ.

Ảnh minh họa: Internet

Hung vận còn cảnh báo nguy cơ thất thoát tiền bạc của con giáp này. Có nhiều chuyện không rõ nguyên nhân bất ngờ xảy ra khiến bạn trở tay không kịp, cuối cùng chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc ra đi mất. Do đó, bạn nên thận trọng trong việc đầu tư, kinh doanh, không nên ham lợi trước mắt mà không cân nhắc hậu quả về sau.

Chuyện tình cảm cũng nảy sinh nhiều vấn đề, mà nguyên nhân chính lại nằm ở chính tuổi Mùi. Có vẻ như bạn đang đặt cái tôi cá nhân quá cao, không chịu lắng nghe lời giải thích của đối phương mà luôn nhận định điều mình nghĩ, mình làm là đúng. Đây chính là điểm mấu chốt khiến tình yêu của bạn đổ vỡ.

Tuổi Tỵ

Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày hôm nay, thứ Sáu 11/08/2023, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với tuổi Tỵ, bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay nhắc nhở tuổi Tỵ đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống, bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi.

Đây cũng sẽ là một ngày bạn có thể sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản thân buồn phiền, chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.