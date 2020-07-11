Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc ngập nhà trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/07/2020 01:56

Số trời đã định, trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, chẳng cần nhọc công làm việc vẫn có tiền chui vào túi, cứ vơi lại đầy.

Dù hiện tại cơ cực, khó khăn đến mấy thì trong 21 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ hái lộc vào nhà, hút cạn túi thần tài. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ nằm trên núi vàng, mặc sức mà ăn chính là những gì Sửu nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, điềm đạm và nhìn xa trông rộng. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải chạy ăn từng bữa thì Sửu cũng sẽ sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp hiển vinh khi trưởng thành.

Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của Sửu, giúp con giáp giàu sang này thành đạt mọi ước nguyện. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tha hồ nằm trên núi vàng, mặc sức mà ăn chính là những gì Sửu nắm chắc trong tay. 

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Sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần chính là lá số tử vi của con giáp giàu có nhất năm 2020 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ đây đến cuối tháng 7/2020 nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên Tý làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng kiếm được bộn tiền, cơ hội thăng chức tăng lương ập xuống đầu.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, phấn đấu miệt mài thì giờ đây Tý sẽ được hưởng trái ngọt của đời mình. Sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần chính là lá số tử vi của con giáp giàu có nhất năm 2020 này.

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Chẳng những may mắn ngập tràn, Ngọ còn có vận tình duyên thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi học, Ngọ sẽ có cơ may lội ngược dòng trong 21 ngày tới. Không chỉ trả hết nợ nần, Ngọ còn có thể kiếm được bạc tỷ trong thời gian ngắn, ngay chính họ cũng ngạc nhiên với khả năng kiếm tiền của mình.

Chẳng những may mắn ngập tràn, Ngọ còn có vận tình duyên thăng hoa rực rỡ. Nếu đang cô đơn Ngọ sẽ có cơ hội gặp được một nửa như ý, nếu đã có cặp có đôi sẽ càng hạnh phúc ấm êm, viên mãn hơn người.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền đẻ ra tiền trong 99 ngày tới

Top con giáp làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền đẻ ra tiền trong 99 ngày tới

Sách tử vi chỉ rõ, trong 99 ngày tới những con giáp giàu có này sẽ phát tài phát lộc, làm gì cũng gánh tiền về nhà, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

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