Hôm nay ngày 3/6/2023: 3 con giáp gặp THỜI LỚN, cực thuận cho những người cầu danh, muốn tăng địa vị hoặc mở rộng quy mô làm ăn

Theo tử vi hàng ngày, tuổi Dần có công việc thuận buồm xuôi gió nhờ Tam Hội chiếu cố. Nhất là những người đang cầu danh, muốn tăng quyền lực, mở thêm cửa hàng hoặc vay vốn làm ăn thì càng có lợi, quý nhân sẽ nâng bước bạn lúc gặp khó khăn.

Về phương diện tài lộc trong ngày khởi sắc nhờ có Thực Thần, thậm chí bản mệnh còn may mắn hơn khi có người cho tiền, trúng thưởng hoặc được trả nợ. Tuy nhiên tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, thay vì chỉ nghĩ đến cách tiêu chúng thì nên nghĩ cách để tăng thêm thu nhập cho mình.

Mặt tình cảm tuổi này gặp ngũ hành Mộc khắc Thổ nên phải hạn chế giao lưu, tiệc tùng kẻo xảy ra xích mích. Hết giờ làm thì về nhà, không la cà đi chơi cùng bạn bè để bình an vô sự.

Tuổi Thân

Vận có Thiên Ấn trợ lực có lợi cho những người đang làm quan hoặc muốn lên chức. Đề xuất của bạn lên cấp trên sẽ được xem xét, tin vui nhiều hơn tin buồn. Những hợp đồng còn bỏ dở sẽ được ký kết suôn sẻ và may mắn, được lộc từ khách.

Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hợp chiếu cố nên mặt tình cảm cũng tốt đẹp không kém. Chuyện ấm áp nhất trên đời, không gì hơn là có người hiểu, có người thương mình nhé Thân. Hiện tại gia đình bạn vẫn yên ổn, hạnh phúc là may mắn gấp vạn người rồi nên hãy trân trọng.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, tuổi Thân khá lộc lá, nên chăm chút cho bàn thờ thần Tài trong nhà nhiều hơn để đón thêm lộc. Ngoài công việc chính, bạn có thêm thu nhập ngoài luồng.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 3/6 diễn ra khả quan. Khả năng tìm được cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô làm ăn trong khoảng thời gian này là tương đối cao. Nhưng, bản mệnh không nên phụ thuộc vào vận may mà xem nhẹ thực lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc gặp được nhiều may mắn. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội đầu tư tốt nên đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ quan để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Bạn và người ấy đang đắm chìm trong những phút giây tuyệt đẹp. Dù đôi khi cũng có cãi cả nhưng cuối cùng, cả hai cũng dành cho nhau những yêu thương ngọt ngào.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.