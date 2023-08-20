Hôm nay ngày 20/8/2023, 3 con giáp TRÚNG ĐẬM liên hồi, TIỀN TÀI phủ phê, no nê LỘC LÁ, vận may bám gót, giàu to ngất ngưởng

Theo tử vi hàng ngày 20/8/2023 của 12 con giáp, Thiên Tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Dần cực kì hanh thông. Bạn phát huy được thế mạnh của mình nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, kiếm tiền về đầy túi.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay nhờ hoạt động đầu tư hoặc tham gia rút thăm trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng khoản tiền này thông minh để lãi mẹ đẻ lãi con, đem lại nguồn lợi ổn định trong tương lai. Mộc khắc Thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại là một nỗi trầm buồn. Hai bạn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh nên chẳng ai chịu trò chuyện với ai. Nếu cứ tiếp tục thế này, kẻ thứ ba có thể nhân cơ hội chen chân đấy.

Tam Hợp che chở giúp cho chuyện tình cảm con giáp tuổi Ngọ rất khởi sắc, ai còn độc thân hãy chuẩn bị chào đón một mối lương duyên bất ngờ. Mặt sức khỏe có phần đi xuống, bạn nên chú ý chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Chính Quan chỉ ra rằng lúc này tuổi Ngọ có thể phải đứng trước hai ngã rẽ sự nghiệp quan trọng. Những lời đóng góp của bạn bè và tiền bối trong nghề sẽ giúp ích cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui cho những ai đang nỗ lực cải thiện thu nhập, có thể bạn có thêm việc làm, một dự án mới hoặc được người khác hỗ trợ công việc trong khả năng của mình. Bạn cố gắng làm thật tốt và nhận về số tiền xứng đáng nhé.

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày Chủ Nhật 20/08/2023 này, đường tài lộc của tuổi Tý vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Tý trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Tý không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.