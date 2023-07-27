Hôm nay 27/7/2023: 3 con giáp được PHÚC TINH nâng bước, TÀI LỘC vô biên, của nả vô vàn, giàu to vô đối, may mắn vô cùng, vô lo vô nghĩ

Chính Quan tương trợ, hôm nay tuổi Tý khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sẵn sàng đứng ra dẫn dắt tập thể, không ngại vấp phải khó khăn.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại không được êm xuôi. Bản mệnh không nhận được sự ủng hộ của người ấy trên nhiều quyết định. Dường như hai người luôn có những quan điểm trái ngược nhau trong mọi việc.

Người tham gia thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Nếu bạn đã dành nhiều thời gian và công sức để ôn luyện thì hãy tin tưởng vào bản thân mình, bạn sẽ phát huy được phong độ ổn định và gặt hái thành công.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 27/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão gặp rất nhiều may mắn. Trong công việc, tuổi Mão làm việc còn có chút thiếu sót, nhưng may mắn có đồng nghiệp tháo gỡ những khuất mắc của bạn.

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này được tăng lương từ việc thăng chức. Ngoài ra, bạn có những công việc bên ngoài cũng mang về cho mình một khoản thu kha khá.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên êm ấm, thuận lợi. Mối quan hệ giữa tuổi Mão và nửa kia rất hài hòa, dù cả hai chưa tính đến chuyện trăm năm nhưng tình cảm vẫn tiến triển tốt đẹp.

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 27/7/2023 của 12 con giáp cho thấy sự nghiệp Tuổi Hợi hôm nay chủ yếu tập trung đến địa vị, quyền lợi, khách hàng, thi cử. Một lời khuyên đắt giá cho bản mệnh đó là càng khiêm tốn càng được quý nhân trợ giúp, càng khoe khoang càng dễ đánh mất cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ có Tam Hội chỉ đường dẫn lối. Tuy nhiên, con giáp đôi khi thường suy nghĩ nhiều và theo hướng tiêu cực. Là con giáp biết hưởng thụ cuộc sống, Hợi ngày càng yêu đời hơn vì có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

Công việc tuy đang có nhiều khó khăn nhưng bạn vẫn nhận được nguồn thu ổn định. Ngoài ra, bên cạnh thu nhập chính, con giáp nhận được các khoản ngoài lề như tiền thưởng, quà cáp từ bạn bè, cấp dưới.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.