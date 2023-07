Hết hè sang thu: Con giáp nào may mắn hơn người, tài chính phất lên rõ rệt, vận trình vượng phát ?

Mùa thu sang, tình hình tài chính của các con giáp dưới đây cũng có sự chuyển biến theo hướng tích cực. May sẵn túi ba gang mà đựng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhẹ nhàng, mặc dù nói sự nghiệp của con giáp này không phải quá rực rỡ nhưng tài vận và vận may của đời luôn tốt đẹp, đặc biệt là về Thiên tài.

Bước vào mùa thu 2022, do có cát tinh "Thiên Hỉ" và " Ngọc Đường" soi chiếu nên sẽ có nhiều tin vui và điều may mắn đến với con giáp này.



Chỉ cần người tuổi Mão nắm bắt được cơ hội phát tài thì chắc chắn sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe.

Tuổi Hợi



Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường tốt bụng, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế, sống chân thành với người khác. Con giáp tuổi này bao dung, độ lượng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên được nhiều người mến mộ.

Từ nhỏ, họ xuất thân nghèo khó nhưng không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên. Cũng bởi vậy nên người tuổi Hợi dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng về hậu vận sẽ có của ăn, của để.

Mùa thu sang, con giáp tuổi Hợi được dự báo gặp nhiều may mắn, vận trình vượng phát, vận may đến nhà. Con giáp này làm việc nhiều, thu nhập tăng lên đáng kể. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ tìm được mối hàng tốt, buôn may bán đắt.

Con giáp tuổi Hợi làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới. Trong khi người tuổi này đi làm ăn xa cũng có thành quả mang về. Làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, linh hoạt, rất giỏi ứng biến trước mọi sự thay đổi, đặc biệt rất có duyên với kim tiền.

Mùa thu 2022 , do có cát tinh "Tam Đài" và "Thiên Giải" soi chiêu nên con giáp này có thể hóa hung thành cát. Người tuổi Tý có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội.

