Hành Xung báo hiệu, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp này ngày 24/12/2021 bị tiểu nhân quấy phá, dễ gặp đại họa

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 00:10

Tử vi ngày 24/12/2021 cho thấy, 3 con giáp sau đây dễ gặp vận xui và vướng vào nhiều thị phi, gặp mệnh hao tài, dễ bị lừa gạt.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 24/12/2021 cho thấy, Hành Xung mang điềm báo thị phi, tranh cãi xuất hiện trong vận trình hôm nay của người tuổi Tý. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tính nóng nảy bộc phát khiến bạn to tiếng, làm mất hòa khí lại chuốc bực dọc vào người. Hãy bình tĩnh và kiềm chế hơn đi nhé.

Ngày này những chú Chuột còn bị Kiếp Tài chiếu mệnh khiến tài lộc ảm đạm, dễ bị hao hụt mất mát. Nguyên nhân cũng bởi con giáp này đưa ra những quyết định vội vàng khiến tình hình tài chính lao đao. Bạn cần phải suy nghĩ thấu đáo và tỉnh táo hơn để tránh những tổn thất lớn như vậy.

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Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Thân dễ tự đẩy mình vướng vào những rắc rối không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Thân dễ tự đẩy mình vướng vào những rắc rối không đáng có. Bạn quá sơ suất trong công việc, tưởng rằng mình đã làm việc quen tay nên không đề phòng kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách hãm hại.

Vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần chú ý đến những kẻ chủ động tiếp xúc với mình nhiều hơn, đừng tưởng rằng ai niềm nở cũng là người thực sự muốn tốt cho mình. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn càng không nên nghe theo những lời xu nịnh.

24/12/2021 2
Ngày bị Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tuất có thể gặp không ít rắc rối vì kẻ tiểu nhân đỏ mắt ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày bị Thiên Quan giáng họa, người tuổi Tuất có thể gặp không ít rắc rối vì kẻ tiểu nhân đỏ mắt ghen tị, muốn tìm thời cơ để hãm hại bạn. Trong khoảng thời gian này, nếu có kế hoạch đầu tư hay sử dụng tiền bạc với số lượng lớn thì nên cẩn trọng, tránh bốc đồng sẽ tạo kẽ hở cho kẻ xấu ra tay.

Mọi công việc của con giáp này lại gặp phải khó khăn khi mà không ngừng bị quấy phá. Thiên Quan cho thấy bản mệnh cần phải bình tĩnh, sáng suốt để nhìn rõ địch – ta. Chớ vội nghe lời đường mật rồi tin tưởng vội vàng mà đưa ra quyết định sai lầm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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