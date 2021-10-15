Giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp vận số LÊN HƯƠNG, được ơn trên che chở, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 14:00

Tử vi cho hay, giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp giàu sang ập đến, tiền bạc rủng rỉnh, có thể sắm được ôto bạc tỷ.

Tuổi Tý

Tuổi Tý chính là con giáp đầu tiên có được cơ hội thay đổi vận mệnh cho bản thân mình. Trong thời gian này, tuổi Tý dường như chẳng phải lo lắng quá nhiều về tài chính. Bởi bản mệnh đã tìm được cơ hội mở rộng kinh doanh cho bản thân nhờ vào việc kiếm được nguồn thu nhập khác bên cạnh những gì mà con giáp này đang có.

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Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt từ giữa tháng 10 trở đi, đối với những tuổi Tý làm công ăn lương thì được cấp trên cất nhắc đề bạt vị trí cao hơn. Với những người làm kinh doanh riêng nhờ có nhiều khách hàng tiềm năng nên cơ hội làm việc ngày càng lớn hơn. Do vậy tương lai gần thì tuổi Tý nhất định có được công việc trôi chảy. Từ đây chỉ làm 1 đã được 10, làm chơi nhưng hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là lá số dành cho tuổi Tý.

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, giữa tháng 10 trở đi, tuổi Sửu cũng vinh hạnh là một trong số những con giáp may mắn. Tuổi Sửu chính là người làm việc gì cũng chỉnh chu. Trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu sẽ gặp thuận lợi dù cho là người làm công ăn lương hay là người tự kinh doanh đi chăng nữa. Với người làm công ăn lương sẽ được cấp trên thăng chức nhờ vào các nỗ lực suốt thời gian qua. Bởi vì cấp trên đang muốn tìm cách giữ chân của nhân tài vậy nên Sửu cần hết sức tự tin của bản thân mình.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tình duyên của Sửu cũng khá ổn định, hãy cố gắng vun đắp tình cảm bởi đây chính là người cực kỳ phù hợp với bạn, hết lòng yêu thương quan tâm bạn. Việc tìm đúng một nửa thực sự khó khăn do vậy nếu gặp người phù hợp bạn cần trân trọng cơ duyên. Đồng thời, sắp sửa tới đây bản mệnh còn có thể nhận được món quà bất ngờ từ chính người thân của mình.

Tuổi Thìn

Giữa tháng 10 trở đi, 3 con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc thì chúng ta cũng không thể bỏ qua con giáp tuổi Thìn. Trời sinh Thìn bản tính thông minh, nhanh nhẹn cùng khả năng giao tiếp tốt. Bản thân tuổi Thìn kết giao được nhiều mối quan hệ thân tình tốt đẹp.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có trời thương do vậy người cầm tinh con Rồng càng thêm tự tin, lý trí thì càng gặt hái được nhiều thành công. Thời gian sắp đến chính là cơ hội ngàn năm có một với tuổi Thìn nên con giáp này cần trân trọng và nắm bắt.

Hơn nữa, trong thời gian 55 ngày tới đây con đường tình duyên của tuổi Thìn cũng rất thăng hoa, con giáp này càng có động lực lao động. Nhờ ông tơ bà nguyệt xe duyên sẽ giúp bạn sớm tìm được người hợp ý với mình.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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