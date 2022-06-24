Người tuổi Tý rất nhạy cảm và tinh tế. Từ nhỏ đến lớn, con giáp này khá trầm tính, ít nói nhưng luôn được người nhà yêu quý. Có thể nói, người tuổi Tý sinh ra đã gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Tử vi cho biết, đúng chủ nhật tuần này (26/6), cuộc sống của con giáp tuổi Tý một bước thăng hoa. Một mặt được quý nhân giúp đỡ, mặt khác lại có ưu điểm của bản thân, chăm chỉ làm ăn nên đường đời của con giáp này sẽ không gặp nhiều khó khăn, càng về cuối năm càng kiếm tiền tốt hơn.

Con giáp tuổi Tý cũng là người đáng tin cậy, sống thật thà nên càng được người nhà lo lắng, yêu thương, sợ ra đời họ sẽ bị bắt nạt. Dù được "o bế' nhưng người tuổi Tý không ỉ lại mà nỗ lực để thăng tiến một cách vững vàng, tự tay mình tạo dựng tương lai tốt đẹp.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bề ngoài điềm đạm, kín tiếng nhưng thực chất họ rất lý trí, có tính toán, cân nhắc rõ ràng. Người tuổi này tâm huyết và nhiệt tình trong công việc.

Khi đã quyết định làm việc gì, họ thường cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu chứ không dễ dàng nản lòng nhụt chí. Người tuổi Mão mới vào nghề có chút vất vả. Nhưng càng về sau họ càng có kinh nghiệm, đường tài lộc vượng phát.

Giới tiên tri khẳng định, đúng chủ nhật tuần này (26/6), tuổi Mão được Tam Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi. Với sự thông minh và nhanh nhạy của bản thân, tuổi Mão sẽ biến thử thách thành cơ hội, gặt hái nhiều thành công. Không những vậy, bạn còn được quý nhân phù trợ nên khó khăn nào cũng vượt qua.

Nếu làm kinh doanh, tuổi Mão sẽ có cơ hội gặp những mối làm ăn triển vọng. Bắt đầu từ đây, dòng tiền chảy về túi có thể chưa dồi dào nhưng tương lai, bạn sẽ hái quả ngọt.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách ôn hòa, không thích tranh cãi hay có hiềm khích với mọi người.

Họ sống nhân nghĩa, thủy chung, không khinh thường người nghèo, cũng không ghen tỵ với người giàu. Nét tính cách này giúp con giáp tuổi Mùi được nhiều người yêu mến.

Nhờ cát tinh trợ mệnh, vận khí của người tuổi Mùi trong nửa cuối năm 2022 có nhiều điểm sáng. Từ công danh sự nghiệp đến học hành thi cử của bản mệnh đều thuận lợi. Người đang chờ kết quả thi cử sẽ nhận được tin tốt lành.

Theo giới tiên tri cho biết, may mắn sẽ bắt đầu lên tới đỉnh điểm vào chủ nhật tuần này (26/6). Ngày này thích hợp để làm chuyện đại sự, tiến hành những kế hoạch quan trọng mà Mùi đã ấp ủ từ lâu. Thời điểm này cát khí vượng nên tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Nếu đầu tư sinh lời Mùi có thể thu được thành quả bất ngờ. Chỉ cần bản mệnh tin tưởng vào bản thân và làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm