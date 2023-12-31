Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (1/1/2024), 3 con giáp vượt qua vận hạn, đại cát đại lợi, từ nghèo hóa giàu, vơ hết tiền thiên hạ

Bước sang ngày mới 1/1, 3 con giáp sau công thành danh toại, tiền tình như ý, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận.
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Tuổi Hợi
Tử vi ngày 1/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận trình tổng thể của tuổi Hợi sẽ tốt hơn, hãy tuân thủ nguyên tắc và không tùy ý thay đổi.
Tình duyên: Tốt đẹp, hai bạn hiểu nhau, đi du lịch cùng nhau sẽ rất vui vẻ.
Công việc: Hôm nay vận trình công việc sa sút, làm mất lòng khách hàng, gây nhiều phiền toái.
Tài lộc: Tài lộc hôm nay đang trên đà tăng tiến, đừng chậm trễ mà hãy nhanh chân lên nhé.
Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, đề phòng dị ứng với đồ vật.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão vốn nổi tiếng là hiền lành và nhạy cảm, sở hữu trí tuệ nhạy bén và khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Vào năm Thìn, những phẩm chất này trở thành công cụ hữu hiệu giúp họ theo đuổi thành công. Về mặt nghề nghiệp, các kỹ năng mà người tuổi Mão có sẽ rất được săn đón, dẫn đến những thăng tiến đáng kể.
Đồng thời, may mắn cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ trong nỗ lực đầu tư và kinh doanh đối với những người tuổi Mão trong năm tới.
Tuổi Sửu
Bước sang ngày mới 1/1, tuổi Sửu thuận lợi và tự tin đi trên con đường mình đã chọn. Những người trước đó nghi ngờ năng lực của bản mệnh nay đều phải nhìn nhận lại. Vận quý nhân cũng đang rất vượng, bản mệnh có thể tận dụng để tìm kiếm thêm hậu thuẫn.
Ngày này các mối quan hệ xã giao của tuổi Sửu duy trì ở mức hài hòa, gặp khó khăn cũng có người đứng ra giúp đỡ. Có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, con giáp này cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực.
Về mặt tình cảm, tuổi Sửu cũng có thể hoàn toàn yên tâm vì nay đường nhân duyên rất tốt. Người độc thân có cơ hội giao lưu gặp gỡ nhiều người bạn mới, có thể phát triển thành tình yêu. Các cặp đôi rất biết cách nuôi dưỡng tình yêu, mối quan hệ luôn bền chặt.
Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h
Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.