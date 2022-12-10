Gia đình có 3 con giáp này như thể có quý nhân trong nhà, làm gì cũng phát, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 12:50

Mỗi thành viên đều đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của gia đình. Cho nên, một người thịnh thì cả nhà thịnh, một người khổ thì cả nhà khổ.

Tục ngữ nói, một người đắc Đạo, gà chó lên trời. Chỉ cần trong nhà có một trong các con giáp sau đây, con cháu ba đời sẽ hưởng sung túc, phú quý.

Tuổi Hợi

Người cầm tinh con lợn, tài lộc như vàng, bất kể hoàn cảnh như thế nào, xung quanh họ luôn có quý nhân phù trợ. Lợn là biểu tượng của sự may mắn trong các con giáp, cũng là vật linh thiêng trong một số tôn giáo, quý nhân ấm no của gia đình, việc thiện nhiều vô kể, năm nào nhà nấy tiền tài nhiều thêm, các thế hệ người đời đều có phúc để vui thích. Hơn nữa, rất nhiều người tuổi Hợi tương đối có phúc khí, chỉ cần trong nhà có người ở, nhất định sẽ mang đến cho gia đình giàu có ngoài ý muốn. Phúc cho gia đình, phúc cho bản thân, thịnh vượng, viên mãn, mệnh vô tận, phú quý ba đời. Và sau tuổi trung niên nhất định sẽ vượng vận quý nhân, đối với những con giáp này, không chỉ bản thân phát đạt mà cả gia đình cũng phát đạt!

Gia đình có 3 con giáp này như thể có quý nhân trong nhà, làm gì cũng phát, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp, chó là con giáp được thêm chữ "Yên", sinh ra là để tượng trưng cho dương khí đầy đủ, chó lại càng "vượng" hơn. Những người thuộc con giáp tuổi Tuất là người may mắn nhất, và đối với những người thuộc con giáp tuổi Tuất, vận may và sự giàu có xung quanh họ có mối quan hệ mật thiết với nhau bất kể họ ở đâu. Nếu trong nhà đồng thời có nhiều hơn một người tuổi chó, thì dương khí sẽ được trao đổi, tài khí sẽ lưu thông, đại họa tiểu họa không vào cửa, gia vận từ đó vô cùng thịnh vượng. Và bất kể ở thời điểm nào, họ đều có thể mang lại may mắn cho gia đình. Đối với nhiều người cầm tinh con chó, phần lớn họ là người phú quý, là cuộc sống cao quý hiếm có, chỉ cần có một chỗ đứng, nó sẽ là có phép lạ! Điều may mắn hơn nữa là cả ba thành viên trong gia đình đều thuộc cầm tinh con chó, tượng trưng cho “tam phúc liên tục”, vợ chồng phú quý, con cái kháu khỉnh, là một gia đình may mắn điển hình.

Gia đình có 3 con giáp này như thể có quý nhân trong nhà, làm gì cũng phát, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh ra đã có đầu óc hay thay đổi, trưởng thành muộn hơn. Nhưng đường con cái vượng phát, khi kết hôn sinh con thì đông đủ cả con cái, gặp nhiều may mắn. Những người thuộc con giáp khỉ có những cơ hội tuyệt vời xung quanh bạn, đối với bạn, bạn đang làm mọi việc bằng chính khối óc của mình trong cuộc đời này. Con khỉ thông minh nhất trong các con giáp, vì vậy họ có trí tuệ tốt và may mắn. Và bạn cũng sẽ mang lại nhiều của cải và vận may cho gia đình và bạn bè nhờ bộ não của mình, đó là một con giáp quá cảnh xuất sắc và cũng là một con giáp cao quý, tin rằng họ cũng sẽ khiến cả gia đình bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn! Bạn thậm chí có thể truyền lại trí thông minh này cho con cái của mình, vì vậy, người tuổi Thân không chỉ dễ có gia đình sung túc mà đứa trẻ nào cũng rất có triển vọng. Vì vậy, chỉ cần trong nhà có một con khỉ, ba đời đều có thể hưởng phước.

Gia đình có 3 con giáp này như thể có quý nhân trong nhà, làm gì cũng phát, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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