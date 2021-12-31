'Ghen nổ mắt' với 3 con giáp sẽ hưởng vinh hoa phú quý, sa vào 'hố vàng' khi bước sang năm 2022

Tâm linh - Tử vi 31/12/2021 08:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hưởng vinh hoa phú quý, sa vào 'hố vàng' khi bước sang năm 2022.

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn này thường là những người tài năng, nhiều nhiệt huyết, lại biết cách xây dựng mối quan hệ xã hội, nên có thể dễ dàng tạo nên một mạng lưới các mối quan hệ tốt, sự nghiệp trong tương lai vì thế càng ngày càng có cơ hội phát triển rực rỡ. Trong thời gian tới, bạn sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống.

Chuyện tình cảm có phần khô khan, dường như tuổi Ngọ đang rơi vào "sa mạc tình yêu" thời hiện đại. Do đó, bạn hãy dành thời gian và quan tâm hơn cho "nửa kia" của mình. Còn những người độc thân, bạn nên mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con giáp này thường là người khá thông minh, lanh lợi, có khả năng xử lý tình huống tinh tế, được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ và yêu mến. Trong cuộc sống, bạn có thể tìm ra con đường phù hợp để thành công bằng chính khả năng của mình.

Về vận trình tình cảm, đặc biệt đối với phụ nữ, không những có khả năng xây dựng sự nghiệp viên mãn mà còn được tận hưởng hôn nhân hạnh phúc. Ngoài ra, bạn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái và tìm được giá trị cuộc sống đích thực.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này. Bạn liên tiếp tạo ra những đột phá mới. Bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên bạn cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Về phương diện tình duyên, tình cảm của những bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Các cặp đôi có những thay đổi tích cực trong tình yêu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 8 ngày nữa, những con giáp sau sẽ đổi mệnh phượng hoàng, tiền về trĩu túi, tình duyên lên hương

Đúng 8 ngày nữa, những con giáp sau sẽ đổi mệnh phượng hoàng, tiền về trĩu túi, tình duyên lên hương

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đổi mệnh phượng hoàng, tiền về trĩu túi, tình duyên lên hương trong 8 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa