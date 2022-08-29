Gần kề 2 ngày cuối cùng tháng 8 (30/8, 31/8), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông số mệnh, phúc khí song hành, may mắn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 18:17

Tử vi có nói, 2 ngày cuối cùng của tháng 8, 3 con giáp dưới đây mọi sự viên mãn, gặt hái được nhiều thành công trong công việc.

Tuổi Mão

Trong tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thông minh khéo léo, tính tình lạc quan, giỏi giao tiếp, nắm bắt lòng người. Trong công việc, những người tuổi Mão chăm chỉ, có năng lực lại không ngừng phấn đấu. Khi gặp khó khăn, tuổi Mão sẽ đương đầu quyết liệt thay vì bỏ cuộc. 

Dự đoán thời gian còn lại của tháng 8 này, người tuổi Mão có ngôi sao may mắn nhập mệnh, đường tài vận không ngừng tiến mạnh. Vận may của người tuổi Mão quấn thân, việc vui không ngừng, dễ dàng kiếm được những lợi lộc lớn. 

Gần kề 2 ngày cuối cùng tháng 8 (30/8, 31/8), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông số mệnh, phúc khí song hành, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 1
Dự đoán thời gian còn lại của tháng 8 này, người tuổi Mão có ngôi sao may mắn nhập mệnh, đường tài vận không ngừng tiến mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phần lớn những người tuổi Thân sẽ có óc sáng tạo hơn người. Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống của họ không chỉ thịnh vượng trong sự nghiệp mà nhân duyên và tài vận cũng được cải thiện đáng kể.

Con giáp này tiền nhiều vô kể, thăng chức tăng lương ầm ầm chính là lá số tử vi trời đã chấm cho tuổi Thân. Không chỉ vậy, họ càng có lộc lá đầy nhà, giàu bất chấp, sang bất ngờ khiến ai cũng ghen tị rất nhiều. Song song với tài lộc cực lớn thì tuổi Thân cũng vô cùng may mắn trong đường tình duyên.

Gần kề 2 ngày cuối cùng tháng 8 (30/8, 31/8), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông số mệnh, phúc khí song hành, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 2
Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần luôn có mục tiêu trong cuộc sống và cố gắng đạt được điều đó. Trong thời gian 2 ngày còn lại của tháng 8/2022, tuổi Dần sẽ vượt qua mọi những khó khăn cản trở trong công việc, thu về nhiều tiền bạc.

Những người tuổi Dần sẽ sớm đạt được những gì mình mong ước bấy lâu. Nhờ vận may và phước lành trời ban, Dần sẽ gặt hái thành công của ăn của để không sao đếm hết. Con giáp này sẽ không còn phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Gần kề 2 ngày cuối cùng tháng 8 (30/8, 31/8), 3 con giáp tài lộc quấn thân, khai thông số mệnh, phúc khí song hành, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 3
Trong thời gian 2 ngày còn lại của tháng 8/2022, tuổi Dần sẽ vượt qua mọi những khó khăn cản trở trong công việc, thu về nhiều tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc vào ngày 4 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có

Trúng số độc đắc vào ngày 4 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào ngày 4 tháng 8 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 8 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi thứ 2 tử vi ngày 29/8 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 5 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục