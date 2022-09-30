Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ ngày mới tháng mới 1/10, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, két chứa tiền tỷ, tậu xe mua nhà thả ga

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 15:30

Các con giáp trúng số độc đắc ngày mới, tài lộc kéo vào nhà ồ ạt, tiền vô như nước, một bước lên mây, hưởng trọn sung sướng.

Tuổi Hợi

Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ ngày mới tháng mới 1/10, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, két chứa tiền tỷ, tậu xe mua nhà thả ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, hòa đồng. Người tuổi này sống thực tâm nên được nhiều người quý mến. Đầu óc họ “nảy số” rất nhanh. Họ sở hữu thể tiêu dùng nhiều cách để xử lý một vấn đề. Người tuổi này luôn nỗ lực hết sức để vượt qua giới hạn của bản thân.

Tử vi cho biết đúng 0 giờ ngày mới 1/10, bản mệnh cứng cáp sẽ còn giàu lên một cách bất thần, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Đây sẽ là bước chuyển mình to to trong tài vận của những người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Tuổi Mão

Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ ngày mới tháng mới 1/10, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, két chứa tiền tỷ, tậu xe mua nhà thả ga - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 0 giờ ngày mới 1/10, là khoảng thời kì vô cùng may mắn khiến cho cho những người tuổi Mão làm gì cũng sẽ vô cùng giàu mang, phát tài, dễ thành đại gia mang số má, cầu được ước thấy. Hầu bao của Mão sẽ luôn rủng rỉnh, ko những tới từ những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng vô cùng dồi dào.

Thời khắc này, Mão làm đâu trúng mảnh ở đấy, ko cần phải lo thiếu trước hụt sau, tiền cứ nhảy vào tài khoản của bạn rần rần. Càng siêng năng làm việc, bạn sẽ càng giàu mang, ước mơ nhà đẹp, xe sang ko mấy chốc mà thực hiện được.

Con giáp này sẽ mang thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong lúc nhiều người đang chật vật kiếm tiền thì con giáp này còn đang bận đếm tiền. Đây là khoảng thời kì cực vượng với người tuổi Mão, nhất là về đường tiền nong. Bản mệnh sẽ mang những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

Tuổi Mùi

Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ ngày mới tháng mới 1/10, 3 con giáp có duyên trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, két chứa tiền tỷ, tậu xe mua nhà thả ga - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Mùi là những người có phúc dày, cuộc sống tương đối nhàn hạ, an yên. Trong cuộc sống, con giáp này thường rất may mắn, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp sáng láng, gia đình hạnh phúc, tính cách lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng. 

Tử vi dự báo rằng đúng 0 giờ ngày mới 1/10, tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối nên có thể chạm tay tới thành công. Người làm kinh doanh có thể gặp được khách hàng tiềm năng, ký những hợp đồng giá trị lớn một cách suôn sẻ. Tuổi Mùi không ngừng cố gắng nên sự nghiệp ngày một vươn cao.

Người làm trong lĩnh vực nghiên cứu sẽ ngày một chứng tỏ tài năng và trở thành một trong những cá nhân ưu tú trong tổ chức của họ. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới cho công việc kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm của mình. Trải qua nhiều khó khăn, thất bại, người tuổi Mùi sẽ đạt được mục tiêu mà mình hướng đến.

 



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Xui xẻo sắp ập đến , vây lấy 3 con giáp sau trong 5 ngày tới (1/10-5/10) sự nghiệp tụt dốc, tài lộc hao hụt, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát tiền bạc, rỗng ví lúc nào không hay

Xui xẻo sắp ập đến , vây lấy 3 con giáp sau trong 5 ngày tới (1/10-5/10) sự nghiệp tụt dốc, tài lộc hao hụt, kiếm 1 mất 10, khó kiểm soát tiền bạc, rỗng ví lúc nào không hay

Top 3 con giáp xui xẻo bao vây, vận hạn xui liên miên, làm chuyện gì cũng thất bại, dễ gặp tai nạn hao tiền hao của, tài lộc giảm sút.

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