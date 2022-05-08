Gà gáy sang canh 3 ngày tới (11/5) - cát tinh Thiên Hỷ che chở, top 3 con giáp 'một tay hốt vàng, một tay đón lộc', giàu ú ụ, nhà xe chờ sẵn

Nhìn bề ngoài, người tuổi Sửu có vẻ là người an phận thủ thường, thích sự bình yên, không cạnh tranh trong công việc nhưng bên trong con giáp này lại tràn đầy quyết tâm và chí tiến thủ.

Cùng với sự quyết tâm của bản thân và được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên con giáp này tạo được bước đột phá mới trong công việc, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp.

3 ngày tới vận thế của con giáp này có sự đảo chiều. Do được thần phật phù hộ nên người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

4 tháng đầu năm rồi, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ 3 ngày tới, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng được dự báo là có sự nghiệp phát triển tốt trong 3 ngày tới. Con giáp này có thể giàu lên nhanh chóng nhờ tính cách chịu thương chịu khó, luôn chờ cơ hội tốt để phát huy tài năng. Tất nhiên, tuổi Dậu không ngồi há miệng chờ sung mà luôn làm việc chăm chỉ, hết công suất và có trách nhiệm với những việc mình làm. Con giáp này luôn tin rằng chăm chỉ sẽ tạo ra những cơ hội tốt.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, tuổi Dậu có thể gặp được cơ hội đổi đời trong thời gian tới. Con giáp này trút được gánh nặng tài chính. Dù tình hình khó khăn chung của xã hội vẫn ảnh hưởng đến tuổi Dậu nhưng con giáp này có thể hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.