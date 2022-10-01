Gà gáy bước qua thứ Bảy (1/10): 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, tài lộc dồi dào, tin vui liên tiếp, viên mãn vẹn toàn

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Dậu luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Thậm chí, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình. Các kế hoạch hợp tác làm ăn của tuổi Dậu cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh, có thể mang lại nguồn lợi lớn trong tương lai.

Hôm nay bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân. Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai, đồng thời giảm bớt được những sai sót ở hiện tại.

Bạn là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Khi còn trẻ, hãy đặt cho mình những đích đến tham vọng hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại.

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Dậu luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Thậm chí, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi hôm nay, Thiên Ấn trợ giúp người tuổi Thân, khiến bạn trở thành một người có đầu óc minh mẫn và linh hoạt. Bạn tìm ra nhiều cách giải quyết rắc rối rất sáng tạo trong khi tất cả mọi người xung quanh vẫn còn đang loay hoay nghĩ cách.

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thân với tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có thể nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo, được thăng tiến lên một vị trí cao và phù hợp với năng lực hơn. Bản mệnh vốn là người đa tài, đa nghệ lại hay học hỏi nên có thể đáp ứng được khá nhiều yêu cầu của công việc.

Vì vậy, bạn dễ dàng khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Nếu tiếp tục phát huy trong nay mai thì chuyện được thăng quan tiến chức sẽ trở thành hiển nhiên với bạn. Tuy nhiên, bạn cần mở rộng các mối quan hệ của mình, chớ nên làm việc quá độc lập.

Theo tử vi hôm nay, Thiên Ấn trợ giúp người tuổi Thân, khiến bạn trở thành một người có đầu óc minh mẫn và linh hoạt. Bạn tìm ra nhiều cách giải quyết rắc rối rất sáng tạo trong khi tất cả mọi người xung quanh vẫn còn đang loay hoay nghĩ cách. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất tự tin thể hiện năng lực của bản thân, nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Nhất là đối với những người làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, nghệ sỹ, y học, luật, dịch vụ hay nghề tự do, những thành quả mà họ mang về sẽ nhận được đánh giá cao của mọi người xung quanh.

Đường công danh sự nghiệp có cát tinh trợ lực nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi, có điềm thăng quan tiến chức, con giáp này cần cố gắng tiếp tục phát huy ưu điểm, dùng tài năng để thuyết phục cấp trên cũng như có được sự ủng hộ của đồng nghiệp.

Tuất còn có lộc ăn uống hoặc được ai đó cho tiền, nhìn chung phúc lộc dồi dào, không phải lo lắng suy nghĩ điều gì. Con giáp này theo nghiệp buôn bán kinh doanh sẽ có thêm nhiều khách hàng, doanh thu tăng đáng kể, may mắn không tự nhiên mà có nên hãy nói lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình.

Tuất còn có lộc ăn uống hoặc được ai đó cho tiền, nhìn chung phúc lộc dồi dào, không phải lo lắng suy nghĩ điều gì. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm