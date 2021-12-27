Đúng vào Tết Dương lịch, được Thần Tài chỉ lối, 3 con giáp may mắn phúc vận tăng cao, hầu bao căn chặt, công danh sự nghiệp phát triển không ngừng

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 21:00

Vào dịp Tết Dương lịch, 3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, tài lộc dồi dào. Nếu biết tận dụng thời cơ, bản mệnh sẽ phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phúc vận hanh thông, công danh thuận lợi trong ngày Tết Dương lịch. Dù đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nhưng nhiều cơ hội làm ăn vẫn đến với con giáp. Nếu biết chọn lọc và tận dụng thời cơ Hợi sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà. Dự đoán, tuổi Hợi sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục trong những ngày đầu năm.

Ngoài ra, đường tình duyên của Hợi cũng trở nên rực rỡ trong giai đoạn này. Bản mệnh có thể sẽ gặp được đối tượng như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nhà.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi thay đổi theo chiều hướng tích cực vào ngày Tết Dương lịch. Con giáp đã cố gắng không ngừng trong suốt năm và đây là thời điểm chín mùi để con giáp nhận lại những vì bạn xứng đáng phải có. Hầu như mọi việc con giáp may mắn này làm từ nghề chính đến phụ đều có thể mang đến lợi nhuận to lớn. Tiền tài bao la, Mùi tha hồ mua sắm, thỏa sức vui chơi.

Tuy nhiên, con giáp cũng đừng vì thế mà ỷ lại, tự mãn. Vận may không ở cạnh ai quá lâu, con giáp cần tiếp tục cố gắng để thu hái nhiều thành công hơn trong tương lai.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vận phúc an khang, tiền vàng dư dả trong ngày Tết Dương lịch. Các mối quan hệ xã hội của con giáp trong giai đoạn này tăng lên đáng kể, Mão có cơ hội gặp được những người cùng chí hướng, dự định cùng nhau xây dựng sự nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, trong những ngày này, con giáp chẳng những không ra tiền mà còn được nhận nhiều tài lộc. Mão có thể thử một số trò may rủi vì biết đâu sẽ kiếm được một món tiền kha khá. Con giáp cũng nên chú ý sức khỏe trong dịp năm mới. Đừng vui chơi quá đà mà ảnh hưởng đến cơ thể sau này.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

Vào 49 ngày tới, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, một tay 'vét' trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ

Vào 49 ngày tới, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, một tay 'vét' trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài ngập lối. Bản mệnh sống đời giàu sang, vô lo vô nghĩ.

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