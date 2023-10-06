Đúng tuần cuối tháng 8 âm lịch, TÀI LỘC xông vào nhà, 3 con giáp lấy rổ mà hứng, làm việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 18:25

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào. Nếu biết tận dụng thời cơ thì bản mệnh nhất ắt phất lên giàu có, tha hồ chi tiêu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được dự đoán làm ăn thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa trong tuần cuối tháng 8 âm lịch. Về mặt tài chính, con giáp đạt được ơn trên bảo trợ nên có được thành công nhất định, thu được lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Mão sẽ gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Nếu có còn nợ nần thì có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình. Tình hình sức khỏe của Mão trong thời gian này cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Đúng tuần cuối tháng 8 âm lịch, TÀI LỘC xông vào nhà, 3 con giáp lấy rổ mà hứng, làm việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian trước, người tuổi Thân gặp nhiều chuyện không may vì bị Hung tinh chiếu mệnh. Tuy nhiên, tử vi có nói, trong tuần cuối tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Thân sẽ chuyển vận khai thông, tài vận vụt sáng. Nếu là người làm ăn kinh doanh, Thân đạt nhiều thành công vang dội, lợi nhuận thu về nhiều không thể tả.

Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc. Con giáp này nên chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong thời gian này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp may mắn này đều được đền đáp xứng đáng.

Đúng tuần cuối tháng 8 âm lịch, TÀI LỘC xông vào nhà, 3 con giáp lấy rổ mà hứng, làm việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào tuần cuối tháng 8 âm lịch là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Hợi cần phải nắm bắt cơ hội. Con giáp này có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Hợi vốn rất may mắn nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng.

Con giáp tuổi Hợi được hưởng nhiều phước lành trời ban. Có thể Hợi không quá giàu có nhưng đời tình cảm thì sung túc đủ đầy. Tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ. Trong thời gian này, tình và tiền đều của bạn có khởi sắc đáng mong chờ.

Đúng tuần cuối tháng 8 âm lịch, TÀI LỘC xông vào nhà, 3 con giáp lấy rổ mà hứng, làm việc gì cũng hái ra tiền, tha hồ hốt vàng hốt bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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