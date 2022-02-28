Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, hồng quang soi sáng, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, TÀI LỘC DỒI DÀO, tiền vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 12:02

Xin chúc mừng 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào trong thứ 3, ngày 1/3/2022.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, Chính Quan trợ lực nên con giáp tuổi Dần cảm thấy vô cùng tự tin trong các quyết định của mình. May mắn là bạn đi đúng hướng và đạt được kết quả đáng mừng. Đây cũng là dấu hiệu tốt để bạn cảm thấy có thêm nhiều động lực hơn cho bản thân.

Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, hồng quang soi sáng, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, TÀI LỘC DỒI DÀO, tiền vào đầy túi - Ảnh 1
Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, Chính Quan trợ lực nên con giáp tuổi Dần cảm thấy vô cùng tự tin trong các quyết định của mình. Ảnh minh họa: Internet.

Phương diện tình cảm lẫn sức khỏe của bản mệnh hôm nay khá tốt. Người mới ốm dậy lúc này rất nhanh hồi phục, ăn uống ngon miệng hơn. Những cặp đôi sẽ dễ hòa giải sau những căng thẳng xảy ra trước đó.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, Tam Hội xuất hiện cho thấy con giáp tuổi Dậu đang đi đúng hướng so với kế hoạch của bản thân, không những thế đồng nghiệp cũng rất tin tưởng vào những cách thức mà bạn đang thực hiện.

Thực Thần mang lại tín hiệu đáng mừng cho tuổi Dậu, có thể sự đồng thuận sẽ giúp cho một lựa chọn khó khăn nào đó trở nên dễ dàng hơn. Vì thế đây là ngày mà bạn nên hỏi ý kiến bạn bè của mình, họ sẽ giúp bạn đưa ra những lời khuyên giá trị

Con giáp tuổi Hợi

Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, Chính Quan tương trợ nên con đường trước mắt tuổi Hợi đang đi dường như đã thực sự thoải mái, dễ chịu, vậy thì hãy dấn bước mà thôi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên chủ quan, vẫn có những chứng ngại vật âm thầm chắn lối bạn đấy, hãy tỉnh táo để nhận diện chúng nhé.

Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, hồng quang soi sáng, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, TÀI LỘC DỒI DÀO, tiền vào đầy túi - Ảnh 2
Đúng thứ 3, ngày 1/3/2022, Chính Quan tương trợ nên con đường trước mắt tuổi Hợi đang đi dường như đã thực sự thoải mái. Ảnh minh họa: Internet.

Việc đúng hẹn giúp con giáp tuổi Hợi được tin tưởng hơn. Nhất là trong chuyện tình cảm, hai người cảm thấy hoàn toàn có thể nương tựa lẫn nhau.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 3, ngày 22/2/2022, THẦN TÀI GHÉ THĂM, 3 con giáp lộc phát đầy nhà, TIỀN CHẠY THẲNG VÀO TÚI

Đúng thứ 3, ngày 22/2/2022, THẦN TÀI GHÉ THĂM, 3 con giáp lộc phát đầy nhà, TIỀN CHẠY THẲNG VÀO TÚI

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn, phát tài trong thứ 2, ngày 22/2/2022 này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp thứ 3 tử vi con giáp 2022 tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để