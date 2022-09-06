Đúng Rằm Trung Thu (ngày 15/8 âm lịch), những con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân 'điểm mặt gọi tên' trúng số độc đắc?

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 07:25

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8 âm lịch.

Tuổi Sửu

Tử vi báo hiệu cho người tuổi Sửu đang nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn và ủng hộ từ những người xung quanh. Nếu tiếp tục giữ phong độ này thì người tuổi Sửu sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Chính vì vậy, công việc tốt mang lại cho bản mệnh nguồn thu rủng rỉnh.‏

C‏huyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hài hòa đẹp đẽ. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá chủ quan mà dành ít sự quan tâm cho đối phương. Thời gian có thể làm xa cách bất cứ mối quan hệ nào, huống hồ là chuyện yêu đương có nhiều điều không thể nói trước.

Đúng Rằm Trung Thu (ngày 15/8 âm lịch), những con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân 'điểm mặt gọi tên' trúng số độc đắc? - Ảnh 1
Tử vi báo hiệu cho người tuổi Sửu đang nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn và ủng hộ từ những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng ngày 15/8 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng và hanh thông. Quý nhân nâng đỡ đem lại cho bản mệnh nhiều cơ hội làm ăn hiếm có. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng lại càng có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập.

Chuyện tình cảm có tín hiệu tốt. Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hàn gắn vết nứt trong mối quan hệ tình cảm từ trước. Bản mệnh nên sắp xếp lại công việc và dành thêm thời gian cho những người thân yêu của mình.

Đúng Rằm Trung Thu (ngày 15/8 âm lịch), những con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân 'điểm mặt gọi tên' trúng số độc đắc? - Ảnh 2
Đúng ngày 15/8 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra với nhiều cơ hội vào đúng ngày Rằm Trung Thu. Chính Quan xuất hiện cho thấy đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này thực hiện các dự tính đã có từ trước. Với tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc, bản mệnh hứa hẹn sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Cách thể hiện tình cảm điềm đạm, nhẹ nhàng và không quá khoa trương của tuổi Mùi luôn có sức hút đặc biệt với những người xung quanh.

Đúng Rằm Trung Thu (ngày 15/8 âm lịch), những con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân 'điểm mặt gọi tên' trúng số độc đắc? - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra với nhiều cơ hội vào đúng ngày Rằm Trung Thu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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