Đúng ngày mai, thứ Ba 6/9/2022, xui xẻo bủa vây, hung tinh rình rập, 3 con giáp dễ vướng 'tai bay vạ gió', công việc lao đao, thất thoát tiền của không đáng có

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 13:48

Thứ Ba 6/9/2022, 3 con giáp dễ vướng 'tai bay vạ gió', công việc lao đao, thất thoát tiền của không đáng có.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút bất lợi và khó khăn đôi phần vào đúng ngày mai. Con giáp này ứng biến chậm chạp trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhạy nên mất điểm trong mắt cấp trên. Ngoài ra, những rắc rối ập tới bất ngờ còn khiến người tuổi này không thể trở tay kịp thời.

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ không như ý muốn. Những buồn bực, khó chịu trong quá trình làm việc lại bị bạn rút bỏ hết lên nửa kia. Nếu chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình thì sớm muộn gì mối quan hệ yêu đương của bạn cũng nảy sinh xung đột.

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/9/2022, xui xẻo bủa vây, hung tinh rình rập, 3 con giáp dễ vướng 'tai bay vạ gió', công việc lao đao, thất thoát tiền của không đáng có - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút bất lợi và khó khăn đôi phần vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ kém chút thuận lợi. Có điềm báo không lành xảy đến trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này. Tính cách tự cao tự đại, hiếu thắng và ngang bướng khiến bạn gặp không ít rắc rối trong quá trình xử lý công việc. Nguồn thu nhập có dấu hiệu bị chững lại khiến cuộc sống của tuổi này trở nên chật vật, túng thiếu hơn.

Chuyện tình cảm cũng khá kém sắc. Lời nói của người ngoài cuộc ảnh hưởng ít nhiều tới hoà khí gia đình. Giữa các cặp đôi không có sự thấu hiểu và sẻ chia nên dù ở cạnh nhau lâu thì cũng khó tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, cảm xúc.

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/9/2022, xui xẻo bủa vây, hung tinh rình rập, 3 con giáp dễ vướng 'tai bay vạ gió', công việc lao đao, thất thoát tiền của không đáng có - Ảnh 2
Đúng ngày mai, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ kém chút thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ vô cùng khó khăn trong ngày thứ Ba này. Tâm trạng sa sút, tính cách bốc đồng và bảo thủ gây ra nhiều trở ngại bất ngờ trong vận trình sự nghiệp. Con giáp này nên điều chỉnh lại thái độ cũng như cân bằng cảm xúc để cải thiện tiến độ hiện tại.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ khá ảm đạm. Nhân duyên kém sắc khiến người độc thân vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc sống cô đơn hiện tại. Tình cảm vợ chồng chớm rạn nứt vì sự kết hợp thiếu ăn ý trong cuộc sống gia đình lẫn cuộc sống.

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/9/2022, xui xẻo bủa vây, hung tinh rình rập, 3 con giáp dễ vướng 'tai bay vạ gió', công việc lao đao, thất thoát tiền của không đáng có - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ vô cùng khó khăn trong ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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