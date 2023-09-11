Đúng ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (11/9 - 12/9), 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 11/09/2023 07:26

Tử vi dự đoán 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn, vạn sự hanh thông khi bước sang 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người khá cứng đầu, bướng bỉnh và đôi khi khiến người khác tức điên. Tuy nhiên, con giáp này lại sở hữu siêu năng lực kiên trì và nhẫn nại, dù có gặp phải bất kì khó khăn gì, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Vận may mỉm cười với tuổi Dần khiến cho cuộc sống của bạn đạt được đỉnh cao bất ngờ. Nhìn chung, sự nghiệp của tuổi Dần sẽ phất lên như diều gặp gió trong 2 ngày đầu tuần, chưa kể tiền bạc cũng dồi dào, dư dả, thoải mái chi tiêu.

Đúng ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (11/9 - 12/9), 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tuổi Tị là những người cầu toàn, sống thực tế và luôn để ý đến những chi tiết trong cuộc sống. Đây cũng là người khá cứng đầu, khó có ai có thể thuyết phục được. Vì tính cách này mà dù phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió cuộc đời thì chưa một lần nào các chú Rắn chịu từ bỏ. Họ một khi đã quyết tâm thì sẽ kiên định làm đến cùng, và sẽ hoàn thành những mục tiêu của mình một cách xuất sắc nhất.

Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Tị sẽ khá biến động, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài vận trong 2 ngày đầu tuần. Vận may của họ lội ngược dòng và mang đến rất nhiều cơ hội để phát triển. Sự nghiệp của tuổi Tị sẽ đạt được những thành công lớn, điều đó kéo theo túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. Tuổi Tị không cần phải lo lắng nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Đúng ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (11/9 - 12/9), 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người tốt bụng, nhân hậu và luôn hết lòng vì người khác. Họ luôn làm việc một cách chăm chỉ, cần mẫn và không bao giờ tranh đua với ai. Sự ngoan cường và kiên trì của con giáp này khiến nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, với trái tim bao la và thấu hiểu, tuổi Hợi cũng hút được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 

Cuộc sống của tuổi Hợi trong thời gian vừa qua khá biến động, gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, sang 2 ngày đầu tuần, chỉ cần con giáp tuổi Hợi dốc hết tâm hết sức để làm việc thì bạn sẽ nhận được kết quả vô cùng mĩ mãn. Nhìn chung, mọi việc trong cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tâm trạng thoải mái và vui vẻ cũng thu hút rất nhiều may mắn đến với tài lộc của bạn. Tuổi Hợi sẽ đón nhận rất nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc, hãy nắm bắt nhé!

Đúng ngày thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (11/9 - 12/9), 3 con giáp chất lúa đầy bồ, may mắn như chuột sa chĩnh vàng, tiền nhiều không kể xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá ùn ùn, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tử vi chỉ rõ sẽ có 3 con giáp may mắn phát tài trong 11 ngày tới, đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 11/9/2023 tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 26 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 56 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 26 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng