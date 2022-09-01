Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 2/9/2022, 3 con giáp bị hung tinh chiếu rọi, vận trình gặp trắc trở, sự nghiệp đứng im tại chỗ, khó lòng tiến xa

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 06:09

3 con giáp dưới đây nên thận trọng trong công việc làm ăn, kẻo dễ bị lừa gạt.

Tuổi Thân

Theo tử vi, trong ngày 2/9/2022, con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi gặp phải nhiều điều tiếng, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên. Về tài lộc, tuổi Thân có thể gặt hái được kha khá thành công song chớ dại mà thực hiện những việc có liên quan đến phi pháp. Tiền đó có đến cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi.

Vận hạn liên miên khiến Thân còn dễ bị trầm cảm. Trạng thái tinh thần của con giáp này khá bất ổn. Tuy nhiên, với người đã kết hôn hoặc đang yêu, mặt tình cảm vững chắc sẽ giúp bạn hóa giải bớt điều này.

Người tuổi Thân tránh ở một mình khi áp lực, căng thẳng kẻo nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Tài chính trong ngày tuy kiếm được song cũng mất nhiều. Lời khuyên cho con giáp này là không nên đầu tư lớn. Với các con giáp đã kết hôn, nên chia tiền làm các khoản nhỏ và giao đa số cho bạn đời quản lý.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 2/9/2022, 3 con giáp bị hung tinh chiếu rọi, vận trình gặp trắc trở, sự nghiệp đứng im tại chỗ, khó lòng tiến xa - Ảnh 1
Trạng thái tinh thần của tuổi Thân khá bất ổn trong ngày 2/9/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp này cẩn thận từng câu từng chữ trong cách ăn nói lại làm việc vô cùng cẩn thận nhưng ngày 2/9/2022 này dù có chu đáo đến mấy bạn cũng vướng thị phi. Có vài kẻ tiểu nhân chuyên xu nịnh tự nhiên trở mặt vì họ nhận thấy có món hời tốt hơn.

Họ sẵn sàng bán đứng bạn bè, nói xấu sau lưng bạn để có được sự tín nhiệm của người khác. Người sống hai mặt như vậy có thể mang họa đến cho bạn nên nhất định phải đề phòng. Có người lấy tư cách bạn bè vay tiền không trả thậm chí bạn đã mở lời đòi. Và vì chuyện này nên mâu thuẫn bạn bè, gia đình lục đục cãi vã bất đồng vì cho rằng bạn quá đáng khi đi đòi tiền người khác.

Chuyện tiền nong không như ý lại thêm tình cảm bất hòa nên sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều. Cố gắng giữ sức khỏe, nghỉ ngơi tốt nếu không tinh thần xuống dốc thì công việc cũng giảm hiệu quả, tiền bạc hao hụt, cấp trên trách mắng mất cơ hội thăng tiến.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 2/9/2022, 3 con giáp bị hung tinh chiếu rọi, vận trình gặp trắc trở, sự nghiệp đứng im tại chỗ, khó lòng tiến xa - Ảnh 2
Ngày 2/9/2022 này dù có chu đáo đến mấy Tý cũng vướng thị phi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xét về tình duyên, ngày 2/9/2022 không phải là một ngày suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Về đường công danh, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Về tài lộc, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ, trắng tay.

Đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 2/9/2022, 3 con giáp bị hung tinh chiếu rọi, vận trình gặp trắc trở, sự nghiệp đứng im tại chỗ, khó lòng tiến xa - Ảnh 3
Ngày 2/9/2022 không phải là một ngày suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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