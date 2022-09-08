Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/9/2022, quý nhân bỏ rơi 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, đen đủi đủ đường ngồi không cũng dính thị phi

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 13:43

Thứ Sáu 9/9/2022, quý nhân bỏ rơi 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, đen đủi đủ đường ngồi không cũng dính thị phi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn là người thông minh, biết quan sát và có nhiều ý tưởng tốt, tuy nhiên việc đó không đồng nghĩa rằng bạn là giỏi nhất và tự mãn với những gì mình làm được. Chính vì quá tự tin, kết hợp với điểm yêu là khả năng giao tiếp kém, đã khiến mối quan hệ giữa con giáp này và đồng nghiệp, cấp trên xảy ra vấn đề. Từ đó, tiền tài cũng hao hụt đáng kể và công việc của bạn gặp trở ngại. 

Về chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì việc không thống nhất được ý kiến trong cuộc sống thường ngày. Việc sốt sắng có thể khiến người độc thân vụt mất nhiều cơ hội yêu đương tốt lành.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/9/2022, quý nhân bỏ rơi 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, đen đủi đủ đường ngồi không cũng dính thị phi - Ảnh 1
Người tuổi Mão vốn là người thông minh, biết quan sát và có nhiều ý tưởng tốt, tuy nhiên việc đó không đồng nghĩa rằng bạn là giỏi nhất và tự mãn với những gì mình làm được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tưởi Tỵ diễn ra không dễ dàng vào đúng ngày mai. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống bi hài trong công việc cũng bởi vì tính cách bộp chộp, thiếu suy nghĩ của mình gây ra. Chưa kể, sự lười biếng, uể oải cũng là nguyên nhân khiến tiến độ công việc của bản mệnh bị trì hoãn trong thứ Ba này.

Chuyện tình cảm buồn nhiều hơn vui. Nếu bạn lỡ dành cả tấm lòng để yêu quý một người nhưng lại không được đáp lại tình cảm thì cũng đừng quá rầu rĩ. Tình yêu vốn là cho đi mà không mong nhận lại, vậy nên nếu thật lòng, con giáp này hãy suy nghĩ tích cực và mong cầu đối phương có thể sống hạnh phúc là đủ.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/9/2022, quý nhân bỏ rơi 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, đen đủi đủ đường ngồi không cũng dính thị phi - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tưởi Tỵ diễn ra không dễ dàng vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, sự chủ quan và làm việc theo cảm tính khiến công việc của ngời tổi Thân sẽ liên tục gặp trở ngại. Tiến độ công việc giậm chân tại chỗ, bản mệnh có thể tìm tới sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè nếu không còn cách nào khác. Nguồn thu nhập sa sút do công việc gặp sóng gió, bản mệnh phải hết sức thận trọng trong các quyết định tài chính.‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng khá ảm đạm. Tính cách bảo thủ khiến con giáp này dễ trút cơn nóng giận vô cớ lên nửa kia của mình. Điều này vô tình khiến những người bên cạnh chịu tổn thương sâu sắc.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/9/2022, quý nhân bỏ rơi 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, đen đủi đủ đường ngồi không cũng dính thị phi - Ảnh 3
Đúng ngày mai, sự chủ quan và làm việc theo cảm tính khiến công việc của ngời tổi Thân sẽ liên tục gặp trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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