Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/4/2022, chủ quan lơ là khiến 3 con giáp rơi vào bẫy kẻ xấu giăng sẵn, vận TÀI LỘC cứ thế mờ dần, đường CÔNG DANH có đá tảng ngáng đường, khó phất lên được

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 12:15

Thứ Sáu 8/4/2022, chủ quan lơ là khiến 3 con giáp xui xẻo rơi vào bẫy kẻ xấu giăng sẵn, vận TÀI LỘC cứ thế mờ dần, đường CÔNG DANH có đá tảng ngáng đường, khó phất lên được.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp trong ngày hôm nay. Bạn cho rằng việc hợp tác hoặc lắng nghe lời khuyên của người khác là hoàn toàn thừa thãi, bởi mình mới là người hiểu rõ mọi chuyện nhất.

Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Con giáp xui xẻo không thể nào biết rõ mọi chuyện trên thế giới này, ngoài kia vẫn còn nhiều người xứng đáng để bạn học tập.

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Người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt từ đồng nghiệp hoặc đối thủ trong ngày hôm nay. Dưới tác động của Thiên Quan, bạn dù có cố gắng “dĩ hòa vi quý” thì cũng không tránh khỏi những điều bất lợi.

Hãy tập trung vào giải quyết công việc của mình, hạn chế mâu thuẫn với người khác nếu muốn ngày làm việc trôi qua nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên nghĩ đến việc tiến thân bằng cách nịnh nọt người có chức có quyền kẻo rước họa vào thân.

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Người tuổi Tỵ sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt từ đồng nghiệp hoặc đối thủ trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng với đối tác, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào bẫy kẻ xấu giăng sẵn. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn.

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Hôm nay công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thứ Sáu 8/4/2022, cung đường vận mệnh được QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp may mắn thu về khoản lợi nhuận tương xứng, có cơ may đổi đời, nhận LỘC như mưa, đón TÀI tựa thác đổ.

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