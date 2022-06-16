Đúng ngày mai, Thứ Sáu 17/6/2022, dính hạn Tam Tai, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy

Tâm linh - Tử vi 16/06/2022 12:15

Thứ Sáu 17/6/2022, 3 con giáp rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan', công việc trì trệ, tiền bạc khó lòng tích lũy.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, người tuổi Tý cần có tư tưởng quyết tâm cùng hành động dứt khoát khi bắt tay vào một công việc nào đó. Đồng thời, với sự che chở của Chính Quan, con giáp xui xẻo này cũng sẽ đón nhận nhiều cơ hội sẽ đến, nhưng nó sẽ không tồn tại lâu. Vì thế, bạn nên có sự chuẩn bị và nắm bắt ngay khi nó xuất hiện nhé.

Song song đó, ngũ hành xung khắc dự báo những rắc rối về tiền bạc có thể là nguyên nhân gây cản trở cuộc sống của bạn thời gian này. Vậy nên, bạn hãy nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng các cách thức khác nhau bạn nhé, đừng ngồi đó mà đổ tại số phận đưa đẩy.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên tỉnh táo để xử lý những rắc rối bất ngờ xảy ra trong ngày, thậm chí có những việc bạn nghĩ là chuyện chẳng có gì nhưng vẫn có rắc rối tiềm tàng. Chính Quan che chở giúp cho mọi việc của con giáp này diễn ra hanh thông hơn, bạn có cơ hội thể hiện bản sắc riêng của mình mà không bị chê bai rằng "khác người" vì có thể điều đó đang rất cần cho nhiệm vụ hiện tại.

Thổ khí vượng sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của bản mệnh, nếu ai có bệnh nền thì nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngoài ra, việc thức khuya thường xuyên có hại cho sức khỏe, do đó, bạn nên điều chỉnh lại sinh hoạt của mình hơn.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ không khỏi hoang mang lo lắng vào ngày mai. Bản mệnh rất dễ vướng vào những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Và đây cũng có thể là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn có phần trì trệ hơn trước khá nhiều. Thay vì để những vấn đề ngoài lề gây xao lãng, có lẽ bạn tập trung hơn nữa vào công việc mình thì hơn.

Bên cạnh đó, Kiếp Tài chiếu mệnh lại cảnh báo họa phá tài có thể đang ở ngay bên cạnh bạn. Nếu không có lòng đề phòng, chắc chắn bạn sẽ khó tránh cảnh tiền bạc thất thoát đâu. Đừng tin người quá dễ dàng để rồi phải nhận về những quả đắng lúc nào chẳng hay.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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