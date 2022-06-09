Đúng ngày mai, Thứ Sáu 10/6/2022, Hung Tinh soi chiếu, 3 con giáp chú ý cạm bẫy, sự nghiệp mông lung, xui xẻo rình rập

Tâm linh - Tử vi 09/06/2022 11:11

Thứ Sáu 10/6/2022, 3 con giáp chú ý cạm bẫy, sự nghiệp mông lung, xui xẻo rình rập.

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân không được thuận lợi như vậy. Ngày này, Thiên Quan giáng họa cảnh báo những tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra. Bạn cần tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên của mình. Dù muốn thể hiện và bảo vệ quan điểm cũng nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi cho bạn.

Ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này không lý tưởng. Vợ chồng cãi vã, tranh luận về vấn đề nhà cửa, con cái... Có thể thời gian gần đây bạn đã quá bận rộn và không đủ quan tâm tới người ấy. Do đó, bạn hãy tìm ra lý do và xử lý nhanh.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 10/6/2022, Hung Tinh soi chiếu, 3 con giáp chú ý cạm bẫy, sự nghiệp mông lung, xui xẻo rình rập - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Thân không được thuận lợi như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay gây không ít sóng gió cho người tuổi Thìn. Tiểu nhân lăm le đe dọa khiến những chú Trâu khó có thể yên ổn làm những việc mình muốn. Bạn có thể sẽ cần tới sự giúp đỡ của người bên cạnh để khắc phục hậu quả do tiểu nhân gây ra, tốn không ít thời gian và công sức.

Bên cạnh đó, bản mệnh mệt mỏi vì mọi thứ không được như ý nên tâm trạng khá bất ổn, dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình, có những lời nói thiếu kiềm chế. Điều này sẽ vô tình làm tổn thương đối phương, khiến mối quan hệ rơi vào cảnh khó xử, gượng gạo.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 10/6/2022, Hung Tinh soi chiếu, 3 con giáp chú ý cạm bẫy, sự nghiệp mông lung, xui xẻo rình rập - Ảnh 2
Hôm nay gây không ít sóng gió cho người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tỵ về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải trong ngày Thứ Sáu này. Tiểu nhân gây đủ trò quấy phá công việc của bản mệnh cũng chỉ vì ghen ghét với những gì bạn làm được. Đáng lẽ có thể hoàn thành công việc như dự kiến thì bản mệnh cần thêm thời gian nhưng vẫn khó chạy đúng tiến độ được giao.

Mộc khắc Thổ, đào hoa ảm đạm khiến những chú Hổ không khỏi phiền lòng. Người độc thân chớ nên phung phí thời gian cho những mối quan hệ ngay từ đầu đã biết trước sẽ không có kết quả tốt. Tình cảm không thể gượng ép, càng không phải là sự lựa chọn nhất thời nếu không bạn sẽ làm tổn thương chính mình và tổn thương đối phương, gây thêm những điều không vui.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 10/6/2022, Hung Tinh soi chiếu, 3 con giáp chú ý cạm bẫy, sự nghiệp mông lung, xui xẻo rình rập - Ảnh 3
Thương Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tỵ về những rủi ro, sai sót có thể mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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