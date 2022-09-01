Đúng ngày mai, thứ Sáu (02/09), có cú lội ngược dòng ngoạn mục, 3 con giáp phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, hưởng trọn cả công danh lẫn lợi lộc trong suốt tháng 9

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 19:44

Ngọc Hoàng chiếu cố, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp sau đón tháng 9 trong sự giàu có, sung túc

Tuổi Thìn 

Bước vào ngày mai, vận trình tuổi Thìn có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Có thể nói tuổi Thìn nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là một trong những con giáp giàu có, sung túc vào ngày mai. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Thìn là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song ngày mai là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (02/09), có cú lội ngược dòng ngoạn mục, 3 con giáp phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, hưởng trọn cả công danh lẫn lợi lộc trong suốt tháng 9 - Ảnh 1
Về mặt tình duyên, người tuổi Thìn là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi vào ngày mai nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có một ngày bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Về mặt tình cảm, ngày mai tuổi Mùi có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được một nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mùi cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày mai, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều khởi sắc. Ngày mai này là ngày mà tuổi Tuất nên có nhiều dự định và kế hoạch, song song đó tuổi Tuất cố gắng nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, tuổi Tuất nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây đựng được cuộc sống giàu sang viên mãn.

Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ ngày mai trở đi, tuổi Tuất đi đến đâu cũng có quý nhân chiếu cố, việc ban đầu tuy khó khăn nhưng trong đó lại tiềm ẩn cơ hội giúp tuổi Tuất đổi đời.

Với người còn đang độc thân, cô đơn thì ngày mai lại là ngày đào hoa vận. Trong ngày mai này, bạn có thể chủ động tìm kiếm được ý trung nhân của mình.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (02/09), có cú lội ngược dòng ngoạn mục, 3 con giáp phất lên giàu sang, tiền vàng dư dả, hưởng trọn cả công danh lẫn lợi lộc trong suốt tháng 9 - Ảnh 2
Với người còn đang độc thân, cô đơn thì ngày mai lại là ngày đào hoa vận. Trong ngày mai này, bạn có thể chủ động tìm kiếm được ý trung nhân của mình. Ảnh minh họa: Internet 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp gặp may mắn tư vi ngày mai tử vi Lễ Quốc Khánh

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục