Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 10/6/2022, thời thế đổi thay, tài lộc tụt dốc, 3 con giáp tiểu nhân bám đuôi, gặp nhiều xui xẻo, sự nghiệp trắc trở, dễ vướng vào thị phi, tai tiếng

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 18:20

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 20/6/2022, 3 con giáp xui xẻo làm gì cũng không thuận lợi, tiền tài ảm đạm, cần phải cẩn thận tiểu nhân.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, dễ vướng thị phi. Bản mệnh có thể phải nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh. Trước khi đưa ra quyết định nào, bạn cũng cần suy nghĩ thật kỹ, tránh vướng nghi kỵ, dèm pha. Trong thời gian nay, con giáp tốt nhất nên an phận chờ đợi cơ hội chuyển mình.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn, nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý.

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Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, dễ vướng thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai cần phải thận trọng trước sau, làm gì cũng không thuận lợi. Công việc gặp nhiều trắc trở khiến uy tín của con giáp giảm sút đáng kể. Bản mệnh mù quáng tin vào lời đường mật của tiểu nhân, cuối cùng đẩy bản thân mình rơi vào cảnh trắng tay, lụn bại. Vận hạn đã đến, con giáp nên cẩn thận trong từng đường đi nước bước.

Về vấn đề tình cảm, con giáp được nhắc nhở cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn nên bình tĩnh giải quyết, trò chuyện rõ ràng để tìm tiếng nói chung.

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Người tuổi Thìn trong thứ Hai cần phải thận trọng trước sau, làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra không thuận lợi. Con giáp vội vàng lại nóng nảy nên có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối bất ngờ phát sinh. Sự tác động của Hung Tinh cũng khiến tâm lý của bản mệnh ít nhiều bị ảnh hưởng. Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Thu nhập không tốt do công việc chính phát sinh nhiều vấn đề khác nhau, con giáp nên hạn chế chi tiêu tránh lâm vào thiếu hụt.. 

 Vận trình tình cảm có chuyện buồn. Con giáp xui xẻo này được khuyên hãy vững vàng để mối quan hệ tình cảm không trở nên tồi tệ hơn.

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Công việc của người tuổi Tỵ trong thứ Hai diễn ra không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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