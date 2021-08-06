Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 7/8/2021, 3 con giáp may mắn phước lộc vô biên, tiền tài chạm đỉnh, công danh thăng tiến không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 06/08/2021 06:00

Tử vi dự đoán rằng, vào đúng thứ Bảy ngày 7/8/2021, 3 con giáp may mắn tài vận thăng hoa, công danh vượng phát. Bản mệnh gặp được quý nhân phù trợ nên vận trình phất lên như diều gặp gió, có được những thành công vang dội trong tương lai.

Tuổi Dần

Vào thứ Bảy tới đây, người tuổi Dần vận khí căn tràn, tài lộc rộng mở. Con giáp may mắn có được những cơ hội mới giúp chứng minh năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Càng về cuối ngày, vận tài lộc càng vượng, bản mệnh khả năng cao sẽ nhận được một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống". Đây có thể là trúng thưởng hay ai đó biếu tặng. Con giáp hãy tận hưởng món quà này thật tốt để bù đắp cho những tháng ngày khổ cực vừa qua.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vào thứ Bảy này phước lộc vô biên, làm gì cũng thuận lợi. Tuy công việc bị gián đoạn bởi những tác động bên ngoài nhưng không vì thế mà cánh cửa thành công của Thân bị đóng lại. Những cơ hội mới tự đến với Thân dù con giáp chỉ ở yên một chỗ. Bản mệnh tìm ra hướng đi mới trong công việc, nhận được sự công nhận của đồng nghiệp và cấp trên. Sự nghiệp tấn tới kéo theo tài vận hanh thông, con giáp kiếm tiền vô kể, cuộc sống ngày càng đầy đủ, sung túc. Nhìn chung, vận trình sắp tới của Thân không có gì đáng ngại.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thứ Bảy ngày 7/8/2021 được xe là ngày đại cát với người tuổi Tuất. Con giáp vốn mệnh sướng nên thường gặp nhiều may mắn hơn người. Tuy nhiên, vào thứ Bảy này, Tuất vận khí bùng nổ, tài lộc căng tràn. Con giáp được quý nhân phù trợ, đưa đường dẫn lối nên nhanh chóng đạt được những thành tích nhất định. Ngoài ra, bản thân con giáp cũng có thể tự tạo ra tiền của bằng những dự án làm ăn riêng. Tài lộc nhuận phát, Tuất làm một lời mười, bạc vàng chật túi. Nếu con giáp tập trung cố gắng, ngày bước chân vào giới thượng lưu sẽ không còn xa.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chi mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm cho quý đọc giả.

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