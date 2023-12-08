Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023: Phúc tinh soi chiếu, 3 con giáp tiền tài đề huề, vận may đạt đỉnh, đã giàu nay lại càng sang

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12/2023, 3 con giáp may mắn này sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, tha hồ giàu có.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12/2023, tuổi Hợi cuộc sống viên mãn, vô lo vô nghĩ. Tuất không phải là người tham lam, dù có nhiều cơ hội kiếm ra tiền nhưng con giáp này biết rõ mình cần gì, không bao giờ sa ngã vào con đường tội lỗi, Tuất làm ăn chân chính, nhận được sự kính trọng, kiên nể của mọi người.

Vào tầm cuối ngày, Tuất sẽ nhận được niềm vui tài lộc khi nhận được khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”. Tuy không nhiều nhưng vì nó đến bất ngờ nên khiến con giáp rất vui.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mão sẽ có vận may trong công việc, địa vị thăng hạng không ngừng. Bạn là người thông minh, tài giỏi, dù không ham mê danh lợi nhưng cơ hội vẫn tự tìm đến, khiến bản mệnh chẳng thể từ chối.

Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc thịnh vượng. Con giáp kiếm tiền nhiều vô kể. Tuy nhiên, Mão cũng đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí mà hãy biết tiết kiệm hoặc tái đầu tư để tiền bạc sinh sôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 9/12/2023 cho thấy, người tuổi Thìn thuận lợi trong cả công việc và tình cảm. Nhờ trực giác mạnh mẽ, con giáp đưa ra những quyết định chính xác dẫn tới thành công nhanh chóng. Thìn được nhiều người ngưỡng mộ nên tinh thần phấn khởi và càng tự tin vào bản thân.

Chuyện tình cảm của Thìn cũng vô cùng viên mãn. Người độc thân may mắn tìm thấy nhân duyên tốt, hỷ sự tìm đến tận cửa. Còn ai đã có gia đình thì vợ chồng hạnh phúc, chiều chuộng và thấu hiểu lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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