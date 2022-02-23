Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, CÁT TINH CHIẾU MỆNH, 3 con giáp tài vận hanh thông, lương thưởng tăng vọt, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 17:05

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, xin chúc mừng 3 con giáp Dần, Mùi, Thân tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tiền đầy túi, tình đầy tim.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, nhờ có Chính Ấn che chở, vận trình công việc thuận lợi tìm đến với người tuổi Dần. Tinh thần làm việc hăng say giúp cho con giáp này càng ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, ghi điểm với cấp trên và giành thêm điểm để xét tăng lương thăng chức trong thời gian tới.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, CÁT TINH CHIẾU MỆNH, 3 con giáp tài vận hanh thông, lương thưởng tăng vọt, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, nhờ có Chính Ấn che chở, vận trình công việc thuận lợi tìm đến với người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần tiến triển hết sức thuận lợi, đặc biệt là với người độc thân sẽ có thêm cơ hội tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ xã hội.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, Thực Thần trao cho người tuổi Mùi cơ hội phát tài phát lộc, nhất là với người làm ăn kinh doanh. Việc buôn bán thuận lợi vô cùng, bản mệnh có thể sẽ được quý nhân trợ giúp và gặp được đối tác làm ăn thích hợp, hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi.

Trong thứ 5 này có thể nói là ngày vô cùng may mắn nếu bạn thực hiện kế hoạch thuyết phục khách hàng đầu tư, hợp tác, ký kết hợp đồng, bàn bạc điều kiện làm ăn. Sự kết hợp của chân thành thẳng thắn, tự tin trầm ổn và khả năng ăn nói tài tình, trình bày thông minh sẽ giúp con giáp này giành được kết quả mà mình mong muốn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, người tuổi Thân, sự nhanh nhẹn, thông minh và giỏi thích nghi giúp bạn có thể đạt được những điều muốn nếu duy trì được sự hứng thú ban đầu của mình. Không những vậy, nhờ có Chính Tài trợ mệnh trong thứ 5 này, bản mệnh không còn quá lo lắng vì vấn đề tiền bạc. Thu nhập của con giáp này vẫn đang ở mức ổn định, không chi tiêu hoang phí thì không có vấn đề gì lớn.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, CÁT TINH CHIẾU MỆNH, 3 con giáp tài vận hanh thông, lương thưởng tăng vọt, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, người tuổi Thân, sự nhanh nhẹn, thông minh và giỏi thích nghi giúp bạn có thể đạt được những điều muốn. Ảnh minh họa: Internet.

Ngũ hành tương sinh mang tới tâm trạng vui tươi, phấn khởi lại có dịp nâng cao thu nhập như thế nên bạn cũng khá rộng rãi trong chi tiêu cũng như đối nhân xử thế.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 5, ngày 17/2/2022, HỒNG QUANG CHIẾU SÁNG, 3 con giáp vận trình khởi sắc, ‘tiền đầy túi, tình đầy tim’ khiến người người ngưỡng mộ

Đúng thứ 5, ngày 17/2/2022, HỒNG QUANG CHIẾU SÁNG, 3 con giáp vận trình khởi sắc, ‘tiền đầy túi, tình đầy tim’ khiến người người ngưỡng mộ

Xin chúc mừng 3 con giáp được hồng quang chiếu sáng, vận trình sự nghiệp đi lên, tình cảm cũng trở nên viên mãn trong thứ 5, ngày 17/2/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   cát tinh chiếu mệnh tử vi con giáp 2022 tử vi con giáp thứ 5

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để