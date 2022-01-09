Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1/2022, 3 con giáp vận xui ập đến trong ngày đầu tuần, xung đột với đồng nghiệp, tài lộc ảnh hưởng nghiêm trọng

Tâm linh - Tử vi 09/01/2022 11:29

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1/2022, bên cạnh những con giáp may mắn thì có 3 con giáp vướng đủ vận xui, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp và tài lộc.

 

Người tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1, Thổ – Thủy xung khắc cho thấy có một số việc của người tuổi Thìn không được như ý, bạn đang nóng lòng muốn biết kết quả của một việc gì đó mà bạn đã làm thời gian qua. Thế nhưng những gì bạn nhận được vào lúc này vẫn không đủ làm bạn hài lòng, có thể đó là vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1/2022, 3 con giáp vận xui ập đến trong ngày đầu tuần, xung đột với đồng nghiệp, tài lộc ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 1
Thổ – Thủy xung khắc cho thấy có một số việc của người tuổi Thìn không được như ý. Ảnh minh họa: Internet.

Bên cạnh đó, Kiếp Tài xuất hiện lúc khiến cho người tuổi Thìn lắng đọng lại trong thế giới của riêng mình. Hãy trân trọng chính những cảm xúc thật nhất nơi con người bạn và biến chúng thành hành động thực tế, thay vì phải hòa theo nhịp bước của bất cứ ai.

Người tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1, Lục Xung xuất hiện người tuổi Tỵ hãy cẩn thận vì chỉ cần một tác động nhỏ cũng dễ khiến bạn nổi nóng, cáu giận một cách bất thường với người khác rồi. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, là chính bạn đang cảm thấy bất an mà thôi.

Không những vậy, Hỏa – Thủy xung khắc không hề tốt cho vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là những ai dễ bị ảnh hưởng bởi lý do thời tiết thì nên nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhiều hơn, hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian này.

Người tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1, Kiếp Tài cho thấy mọi việc không thực sự suôn sẻ, con giáp tuổi Tuất nên xem xét mọi việc với thái độ thận trọng, không vội vàng, hấp tấp. Quan sát các tín hiệu để biết những thông điệp mà bạn được mách bảo, từ đó sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp. Đừng vội vàng tin cậy vào những cảm nhận ban đầu nhé.

Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1/2022, 3 con giáp vận xui ập đến trong ngày đầu tuần, xung đột với đồng nghiệp, tài lộc ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 2 ngày 10/1, Kiếp Tài cho thấy mọi việc không thực sự suôn sẻ, con giáp tuổi Tuất nên xem xét mọi việc với thái độ thận trọng. Ảnh minh họa: Internet.

Thổ – Thủy xung khắc cho thấy sức khỏe không tốt, bạn thiếu khả năng tập trung nên bạn không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì. Đây có thể là tác nhân khiến bạn dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa đấy.

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Chia buồn với 3 con giáp đầu tuần mới thứ 2 ngày 27/12/2021 sẽ có một ngày không suôn sẻ, công việc và sự nghiệp cũng ảnh hưởng khá nhiều.

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