Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 11/12/2022, Lục Hợp Thái Tuế, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, làm ăn vượng tài, buôn bán vượng lộc, tài lộc leo thang

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 06:19

Theo dõi tử vi Chủ nhật ngày 11/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết hôm nay, mình phải đối diện với những nguy cơ hoặc cơ hội gì, từ đó luôn chủ động trong mọi tình huống mà cuộc sống đặt ra.

Tử vi tuổi Dần

Tuổi Dần nhờ được Chính Tài hậu thuẫn nên đường tài lộc khá hanh thông. Những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian trước đó thì hôm nay sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Thu nhập gia tăng cũng không có gì là bất ngờ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vừa qua của bạn.

Cát khí cũng giúp những người làm trong ngành dịch vụ có cơ hội để tỏa sáng trong ngày Chủ nhật này. Con giáp này dùng tài năng và sự chân thành để chinh phục khách hàng. Chắc chắn điều đó sẽ đem lại sự hài lòng cho các vị khách và khiến họ muốn quay trở lại sử dụng dịch vụ của bạn lần nữa. Chuyện tình cảm của tuổi Dần suôn sẻ không kém. Tuy nhiên, Dần nên chú ý thái độ của mình khi tranh luận với nửa kia. Nói chuyện trên tinh thần làm rõ vấn đề và cùng nhau tháo gỡ khúc mắc, chứ đừng quyết hơn thua biến thành tranh cãi gay gắt.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 11/12/2022, Lục Hợp Thái Tuế, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, làm ăn vượng tài, buôn bán vượng lộc, tài lộc leo thang - Ảnh 1
Tuổi Dần nhờ được Chính Tài hậu thuẫn nên đường tài lộc khá hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mùi

Ngày có Lục Hợp độ mệnh, vận trình của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc. Đường công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành tích đáng nể. Cát tinh che chở cho bản mệnh giữ được tinh thần ổn định, phát huy năng lực ở mức cao nhất. Từ đó bạn có thể vững vàng hơn, tự tin vào năng lực cá nhân, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.

Phương diện tài lộc cũng không có điểm gì đáng chê trách trong ngày có thêm Chính Tài chiếu mệnh, tiền bạc ào ào đổ về túi. Lợi nhuận của bạn khiến nhiều người phải mơ ước, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng không cần phải lo lắng tới chuyện chi tiêu. Song bản mệnh cần phải thận trọng, chớ tùy tiện tin người khi đầu tư làm ăn. Ngũ hành Hỏa sinh Thổ mở ra cơ hội cho người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình. Con giáp này hãy mở lòng làm quen với đối tượng khác phái, tăng cơ hội tiếp xúc và quen biết nhiều người. Rất có thể trong số những người bản mệnh gặp sẽ là nhân duyên trời định của mình.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 11/12/2022, Lục Hợp Thái Tuế, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, làm ăn vượng tài, buôn bán vượng lộc, tài lộc leo thang - Ảnh 2
Ngày có Lục Hợp độ mệnh, vận trình của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc. Đường công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành tích đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Hợi

Thiên Ấn tương trợ, tuổi Hợi làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió. Vận trình sự nghiệp vô cùng vững vàng. Con giáp này tự tin vào khả năng của bản thân, cống hiến hết mình nên cũng được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Thế nhưng bạn chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà phải luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ để không tụt lại sau bất cứ ai.

Ngày này bạn cũng đón những cơ hội kiếm tiền khá rộng mở. Con giáp này chớ nên ngại khó, ngại khổ mà hãy bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình để dấn thân vào những lĩnh vực mới. Khi đó bạn không chỉ lấy thêm được những kinh nghiệm quý giá mà còn tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Tuy nhiên, Hỏa – Thủy xung khắc, vận trình tình cảm có phần lận đận, trắc trở. Người độc thân nên giảm bớt cái tôi của mình xuống, cũng đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao hay xa rời thực tế, mới mong tìm được nửa kia phù hợp. 

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 11/12/2022, Lục Hợp Thái Tuế, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, làm ăn vượng tài, buôn bán vượng lộc, tài lộc leo thang - Ảnh 3
Thiên Ấn tương trợ, tuổi Hợi làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Sau Rằm tháng 11, 3 tuổi này là con Trời cháu Phật, tụ lộc tích tiền, người người yêu mến, giàu sang phát tài

Tử vi có nói, sau Rằm tháng 11 có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, vô cùng giàu có.

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