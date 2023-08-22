Đúng ngày lễ Thất tịch (7/7 âm lịch), Thần Tài rót lộc đầy túi, 3 con giáp giàu có ú ụ, ra cửa là có tiền, vàng chắn đầu ngõ, may mắn triền miên

Tâm linh - Tử vi 22/08/2023 05:34

Nếu thuộc 1 trong số 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần đón ngày lễ Thất tịch có tài vận rực rỡ, song hỷ lâm môn, đường tình – tiền đều mỹ mãn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù gặp khó khăn, thử thách thế nào cũng sẽ xuất sắc vượt qua nhờ bản lĩnh và tài trí nổi bật. Sở hữu trí thông minh trời cho, có sự tháo vát, tài giỏi, dễ gặt hái được thành công vang dội. Thế nhưng, trong nhiều giai đoạn, vận may lại không mỉm cười với con giáp này, khiến họ chỉ có thể duy trì cuộc sống bình thường, không thể tiến lên về phía trước.

Bước sang ngày lễ Thất tịch, con giáp tuổi Thìn sẽ nhận lại được toàn bộ phúc khí, chẳng những sự nghiệp có chuyển biến mới mẻ, công việc thăng hoa mà tài chính, kinh tế cũng có sự bùng nổ rõ rệt. Mọi việc kinh doanh, buôn bán nếu có đều sẽ thu về lợi nhuận ấn tượng, thành tích công việc xuất sắc kéo theo đề xuất thăng chức, tăng lương. Số dư tài khoản của người tuổi Thìn sẽ tăng chóng mặt, đảm bảo một năm rủng rỉnh, phát tài, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng ngày lễ Thất tịch (7/7 âm lịch), Thần Tài rót lộc đầy túi, 3 con giáp giàu có ú ụ, ra cửa là có tiền, vàng chắn đầu ngõ, may mắn triền miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ưu điểm nổi trội của người tuổi Thân chính là sự thông minh, linh hoạt và vô cùng nhạy bén. Con giáp này rất biết nắm bắt thời cơ, chỉ cần Thần Tài, Thần May mắn phất tín hiệu là ngay lập tức nguổi tuổi Thân sẽ chộp lấy và biến chúng thành thành công, tiền bạc. Sự mạnh mẽ, quyết đoán cũng giúp cho con giáp này thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, có ích cho công cuộc làm giàu.

Sang ngày lễ Thất tịch, người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ tài năng, xoay chuyển vận mệnh một cách ngoạn mục. Tuổi Thân sẽ đón quý nhân tới từ phương xa. Người này không chỉ mang theo cơ may về công việc mà còn đem đến vận đào hoa cho người tuổi Thân giúp họ song hỷ lâm môn. Chỉ cần duy trì sự bình tĩnh, mạnh dạn là người tuổi Thân có thể đạt đỉnh vinh quang, có được cuộc sống giàu sang, tình duyên lẫn tiền bạc đều mỹ mãn.

Đúng ngày lễ Thất tịch (7/7 âm lịch), Thần Tài rót lộc đầy túi, 3 con giáp giàu có ú ụ, ra cửa là có tiền, vàng chắn đầu ngõ, may mắn triền miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tính cách hào sảng, phóng khoáng của người tuổi Hợi khiến cho những người xung quanh ai cũng yêu mến, là điểm thu hút quý nhân và từ đó mang tới vận may. Bước ngoặt của người thuộc con giáp tuổi Hợi sẽ đến khi “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” vào ngày lễ Thất tịch. Không chỉ sự nghiệp hồng phát, tài lộc dồi dào, con giáp này cũng nhận tin vui lớn trong chuyện tình duyên.

Vui vẻ, lạc quan cũng là những điểm làm nên sức hấp dẫn của người tuổi Hợi. Những mặt tính cách này sẽ được phát huy triệt để  khiến vận đào hoa của người tuổi Hợi rực rỡ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù được nhiều người theo đuổi nhưng “chân ái” của người tuổi Hợi sẽ xuất hiện. Đây sẽ là người khiến tuổi Hợi say đắm vô cùng, rất có thể hỷ sự sẽ tới nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.

Đúng ngày lễ Thất tịch (7/7 âm lịch), Thần Tài rót lộc đầy túi, 3 con giáp giàu có ú ụ, ra cửa là có tiền, vàng chắn đầu ngõ, may mắn triền miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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